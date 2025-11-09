Лавров объяснил, почему конфискация активов России «не спасет» Киев
Изъятие замороженных российских активов в пользу Украины не спасет Киев, поскольку он не сможет вернуть долги и расплатиться по кредитам. Об этом заявил «РИА Новости» глава МИД России Сергей Лавров.
«Конфискация наших ЗВР (золотовалютных резервов. — РБК) не спасет киевских протеже «единой Европы» <...> Понятно, что никакие долги режим вернуть не сможет и по кредитам никогда не расплатится», — сказал министр.
По его словам, не все в Евросоюзе, осознавая это, готовы предпринимать шаги, чреватые серьезными рисками для репутации еврозоны как территории экономической деятельности.
В случае передачи Западом ее активов Киеву Россия даст ответ на «разбойничьи действия», добавил министр.
Материал дополняется
