Politico узнал о расколе в ЕС из-за нового кредита Украине на €140 млрд

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Европейские страны до сих пор не договорились об условиях предоставления Киеву кредита в размере €140 млрд на покрытие дефицита украинского бюджета и закупку вооружений, пишет Politico. Как отмечает издание, Франция, Италия и Германия настаивают на том, чтобы полученный заем Киев потратил на закупку оружия у европейских, а не американских подрядчиков.

Идею впервые выдвинул канцлер Германии Фридрих Мерц в статье для Financial Times в сентябре 2025 года. По его словам, это послужит укреплению и расширению европейской оборонной промышленности.

Против выступают Нидерланды, страны Северной Европы и Балтии. Они считают, что у Киева должна быть полная свобода действий в соответствии с его потребностями. Кроме того, обязательство покупать исключительно европейское оружие лишит ВСУ доступа к таким системам вооружения, как ЗРК Patriot, который выпускается США.

Как пишет Politico, разногласия по этому вопросу возникли во время недавнего ужина министров обороны стран Евросоюза (ЕС).

В четверг, 23 октября, в Брюсселе лидеры стран ЕС намерены поручить Еврокомиссии представить юридическое обоснование обсуждаемого кредита, который должен финансироваться за счет замороженных российских активов.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) заморозили золотовалютных резервов России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем Euroclear в Бельгии. С января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Киеву часть доходов от замороженных активов — примерно €14 млрд.

В ответ на заморозку Москва перевела активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них на спецсчета типа «С», откуда их можно вывести только по решению специальной правительственной комиссии.

В сентябре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Киеву новый кредит в счет замороженных активов. Условием возврата Украиной займа, по ее словам, должно стать согласие Москвы на выплату «репараций» на восстановление разрушенной украинской экономики.

МИД России и Кремль неоднократно называли заморозку активов воровством. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит в случае их конфискации изъятием иностранного бизнеса.