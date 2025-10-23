 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Politico узнал о расколе в ЕС из-за нового кредита Украине на €140 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Европейские страны до сих пор не договорились об условиях предоставления Киеву кредита в размере €140 млрд на покрытие дефицита украинского бюджета и закупку вооружений, пишет Politico. Как отмечает издание, Франция, Италия и Германия настаивают на том, чтобы полученный заем Киев потратил на закупку оружия у европейских, а не американских подрядчиков.

Идею впервые выдвинул канцлер Германии Фридрих Мерц в статье для Financial Times в сентябре 2025 года. По его словам, это послужит укреплению и расширению европейской оборонной промышленности.

Против выступают Нидерланды, страны Северной Европы и Балтии. Они считают, что у Киева должна быть полная свобода действий в соответствии с его потребностями. Кроме того, обязательство покупать исключительно европейское оружие лишит ВСУ доступа к таким системам вооружения, как ЗРК Patriot, который выпускается США.

Как пишет Politico, разногласия по этому вопросу возникли во время недавнего ужина министров обороны стран Евросоюза (ЕС).

В четверг, 23 октября, в Брюсселе лидеры стран ЕС намерены поручить Еврокомиссии представить юридическое обоснование обсуждаемого кредита, который должен финансироваться за счет замороженных российских активов.

В ЕС заявили об интересе двух стран к замороженным активам России
Политика
Валдис Домбровскис

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) заморозили золотовалютных резервов России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем Euroclear в Бельгии. С января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Киеву часть доходов от замороженных активов — примерно €14 млрд.

В ответ на заморозку Москва перевела активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них на спецсчета типа «С», откуда их можно вывести только по решению специальной правительственной комиссии.

В сентябре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Киеву новый кредит в счет замороженных активов. Условием возврата Украиной займа, по ее словам, должно стать согласие Москвы на выплату «репараций» на восстановление разрушенной украинской экономики.

МИД России и Кремль неоднократно называли заморозку активов воровством. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит в случае их конфискации изъятием иностранного бизнеса.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Украина санкции кредит репарации ЕС Урсула фон дер Ляйен Фридрих Мерц Сергей Лавров
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Материалы по теме
Мелони призвала уважать международное право в деле о российских активах
Политика
FT узнала об идее ЕС закупать оружие США для Киева за счет активов России
Политика
Суд в Германии открыл производство по делу об изъятии российских активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Крамник заявил о планах судиться с FIDE из-за дела о смерти Народицкого Спорт, 13:15
Евросоюз запретил ввозить в Россию игрушки с моторчиком Политика, 13:13
Силы ПВО за четыре часа сбили 32 дрона в семи регионах России Политика, 13:11
После взрыва в Копейске спасатели ищут 12 сотрудников завода Общество, 13:10
КНДР испытали два гиперзвуковых снаряда Политика, 13:06
Ozon сообщил о восстановлении сайта после сбоя Бизнес, 13:01
Как программирование районов стало ключом к прибыли и качеству жизни РБК Компании, 13:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Госдуме напомнили о штрафах за отсутствие регистрации Общество, 12:54
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
КГБ Белоруссии обвинил ЕС в создании армии для свержения власти Политика, 12:50
Пассажиропоток московского метро с начала года вырос на 1,5% Город, 12:48
Что ждет нарушителей ПДД с иностранными номерами. Ответ МВД Авто, 12:36
Путин наградил погибшего военкора Зуева орденом Мужества Политика, 12:34
Клуб КХЛ расторг контракт с внуком Третьяка Спорт, 12:34