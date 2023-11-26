Юристы объяснили решение ВС об альтернативной службе при мобилизации

Верховный суд признал право мобилизованного из Ленинградской области на альтернативную службу. Оно закреплено в Конституции и законодательстве, но нужно доказать, что военная служба противоречит убеждениям, рассказали РБК юристы

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Конституция России и федеральное законодательство закрепляют право на замену военной службы альтернативной за всеми гражданами, если это связано с их убеждениями или вероисповеданием, заявили опрошенные РБК юристы. Верховный суд ранее подтвердил такое право у мобилизованного жителя Ленинградской области, сообщил адвокат Александр Передрук.

Житель Гатчины Павел Мушуманский — евангельский христианин. В 2019 году его призвали в армию, но из-за религиозных убеждений тот попросил об альтернативной гражданской службе (АГС). Призывная комиссия согласилась, и в 2019–2021 годах молодой человек работал в психоневрологическом интернате. После объявления мобилизации в сентябре 2022-го Мушуманский получил повестку и снова попросил об АГС, но ему отказали и отправили в воинскую часть. Мужчине удалось оспорить законность призыва в Гатчинском городском суде, позже его право на АГС подтвердил суд Ленинградской области. Дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону Мушуманского. Военкомат оспаривал решения судов, указывая, что возможность пройти альтернативную службу не прописана в законе о мобилизации. Адвокат Мушуманского Александр Передрук отметил после вердикта Верховного суда, что все инстанции согласились с тем, что отсутствие закона, предусматривающего порядок реализации конституционного права, не может лишать граждан этого права.

Действующее законодательство регулирует переход с военной службы на альтернативную для лиц, подлежащих срочной службе, но Конституция закрепляет такое право за всеми, сказал РБК председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров. «Это как раз то, что и подтвердил Верховный суд. То, что граждане, которые подлежат мобилизации, также имеют право замены военной службы на АГС, если их убеждения или вероисповедание не позволяют проходить военную службу», — отметил он.

«Гражданин Российской Федерации, в случае если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой», — говорится в ч. 3 ст. 59 Конституции России.

Право любого гражданина перейти альтернативную службу, если военная противоречит его убеждениям и вероисповеданию, закреплено во ст. 2 федерального закона «Об альтернативной гражданской службе», указывает главный юрист по призыву и мобилизации медицинско-правовой компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко.

Она тоже обращает внимание, что сейчас в законодательстве отсутствуют акты, позволяющие перейти на альтернативную службы в период мобилизации. «Однако это не может препятствовать праву на замену военной службы альтернативной гражданской службой, закрепленному в ст. 59 Конституции РФ», — сказала юрист.

При наличии желания перейти на альтернативную службу тому, кто претендует на это, нужно за полгода подать заявление в военкомат, к которому он прикреплен, сказал РБК адвокат, вице-президент московской коллегии адвокатов Sed Lex Намру Бакаев.

«К документам мы рекомендуем приобщить помимо обязательной автобиографии документ, подтверждающий право на АГС. Это могут быть какие-то курсы по защите прав человека, характеристики с места учебы либо работы, где подтверждаются в том числе и условно пацифистские намерения», — говорит он.

По словам Бакаева, в этих документам должна быть ссылка на то, что заявителю по каким-то причинам некомфортно служить в армии. «Это однозначно, иначе будет отказ во время рассмотрения заявления в комиссии», — объясняет он.

Кокшаров советует предоставить характеристики с места работы или учебы, а также, по его мнению, будет не лишним и список свидетелей, которые могут подтвердить убеждения претендента на АГС.

«Если это суд, то предоставляется отказ командира воинской части о замене, пишется административное исковое заявление и также прикладываются все эти доказательства того, что гражданину военная служба должна быть заменена на альтернативную гражданскую с предоставлением доказательств его убеждений, либо что его вероисповедание не позволяет проходить ему военную службу», — сказал Кокшаров.

Документы необходимо подать в военкомат, к которому прикреплено лицо, а также в военный комиссариат региона и в призывную комиссию по мобилизации, говорит Бакуменко. Подавать лучше лично и в двух экземплярах, с обязательным получением отметки о принятии и регистрации данных заявлений.

«Если гражданин уже проходит службу по мобилизации, подачу заявлений следует осуществлять при помощи представителя по доверенности. В случае если доверенность не была оформлена заранее, военнослужащий имеет право удостоверить ее у командира (начальника) воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений», — говорит юрист.

По словам Бакуменко, в таком случае необходимо также обязательно написать рапорт командиру части и командиру военного округа о замене службы по мобилизации альтернативной. «Рапорт следует продублировать и в военную прокуратуру гарнизона, для того чтобы процесс рассмотрения рапорта контролировался», — указала она.

В ходе рассмотрения обращений необходимо контролировать сроки, обозначающие этапы процедуры, а в случае выявления правонарушений обращаться в суд или органы прокуратуры для защиты своих прав, отметила юрист. «Решение об отказе в замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой может быть обжаловано гражданином в суде в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства», — сказала Бакуменко.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Чуть более чем через месяц министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек. Указа главы государства о завершении мобилизации не было. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что такой документ не нужен, а новая волна мобилизации не обсуждается — необходимости в ней нет.