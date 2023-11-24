Власти Украины решили демобилизовать всех срочников

Призыв на срочную службу на Украине не проводится с весны 2022 года. При этом несколько раз откладывалась демобилизация срочников, которые были призваны до начала боевых действий

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести демобилизацию срочников, у которых завершился срок службы, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Их демобилизация пройдет в ближайшее время, сказал он «Украинскому радио».

Те, кто захочет остаться на службе, смогут заключить контракты, остальных демобилизуют, уточнил Данилов. «Это справедливо», — считает он.

Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что на заседании ставки главнокомандующего (орган, сформированный президентом Украины 24 февраля 2022 года для управления войсками и правоохранительными службами) сегодня обсуждался вопрос о срочниках, которые были призваны на службу до начала боевых действий.

На Украине с весны 2022 года не проводится призыв на срочную службу. Тогда же Зеленский принял решение отложить демобилизацию срочников, решение об этом позднее продлевалось. Последний раз призыв был в октябре 2021 года. Тогда в соответствии с планами правительства Украины планировалось призвать 13,5 тыс. человек, из них в ВСУ — 6,5 тыс., в Нацгвардию — 4,7 тыс., в Погранслужбу — 1,7 тыс. человек. С апреля по июнь 2021 года на срочную службу призвали 14,2 тыс. человек. Всего в 2021 году украинская армия получила 27,7 тыс. срочников.

Осенью прошлого года Верховная рада Украины одобрила предложенные Зеленским поправки, которыми отменяется призыв на срочную службу в период военного положения. Оно действует на Украине с 24 февраля 2022 года.

Сейчас срочной службе сроком до 18 месяцев подлежат граждане Украины в возрасте от 18 до 27 лет. Верховная рада несколько месяцев назад приняла законопроект, которым верхний порог призыва опускается до 25 лет, однако Зеленский так и его и не подписал. Данилов называл тему «чувствительной».

На Украине обсуждают полный отказ от срочной службы. В начале ноября Минобороны страны утвердило концепцию, согласно которой планируется заменить до 2028 года срочную службу на «интенсивную военную подготовку граждан призывного возраста».