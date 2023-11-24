 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

Власти Украины решили демобилизовать всех срочников

Данилов: Зеленский предложил провести демобилизацию срочников
Призыв на срочную службу на Украине не проводится с весны 2022 года. При этом несколько раз откладывалась демобилизация срочников, которые были призваны до начала боевых действий
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести демобилизацию срочников, у которых завершился срок службы, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Их демобилизация пройдет в ближайшее время, сказал он «Украинскому радио».

Те, кто захочет остаться на службе, смогут заключить контракты, остальных демобилизуют, уточнил Данилов. «Это справедливо», — считает он.

Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что на заседании ставки главнокомандующего (орган, сформированный президентом Украины 24 февраля 2022 года для управления войсками и правоохранительными службами) сегодня обсуждался вопрос о срочниках, которые были призваны на службу до начала боевых действий.

На Украине признали проблемы с оружием и призвали к мобилизации
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

На Украине с весны 2022 года не проводится призыв на срочную службу. Тогда же Зеленский принял решение отложить демобилизацию срочников, решение об этом позднее продлевалось. Последний раз призыв был в октябре 2021 года. Тогда в соответствии с планами правительства Украины планировалось призвать 13,5 тыс. человек, из них в ВСУ — 6,5 тыс., в Нацгвардию — 4,7 тыс., в Погранслужбу — 1,7 тыс. человек. С апреля по июнь 2021 года на срочную службу призвали 14,2 тыс. человек. Всего в 2021 году украинская армия получила 27,7 тыс. срочников.

Осенью прошлого года Верховная рада Украины одобрила предложенные Зеленским поправки, которыми отменяется призыв на срочную службу в период военного положения. Оно действует на Украине с 24 февраля 2022 года.

Сейчас срочной службе сроком до 18 месяцев подлежат граждане Украины в возрасте от 18 до 27 лет. Верховная рада несколько месяцев назад приняла законопроект, которым верхний порог призыва опускается до 25 лет, однако Зеленский так и его и не подписал. Данилов называл тему «чувствительной».

Читайте на РБК Pro
Конец идиллии: как война на Ближнем Востоке изменит экономику региона
«Астра» впервые отчиталась после громкого IPO. Покупать ли акции компании
Так уже не лечат: устаревшие способы борьбы с ОРВИ
Что не так с делом Аяза Шабутдинова, чей бизнес приносит ₽1 млрд в год

На Украине обсуждают полный отказ от срочной службы. В начале ноября Минобороны страны утвердило концепцию, согласно которой планируется заменить до 2028 года срочную службу на «интенсивную военную подготовку граждан призывного возраста».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине срочная служба Владимир Зеленский Алексей Данилов демобилизация

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Bloomberg узнал о сомнениях Запада в военных перспективах Украины
Политика
Мобилизованному с поддельным свидетельством о смерти дали 5 лет колонии
Политика
Зеленский призвал США производить больше оружия для роста рабочих мест
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 16:54
Бывшего премьер-министра Касьянова внесли в реестр иностранных агентов Политика, 21:09
Промолчать или пошутить: психолог – о поведении на рабочих созвонах РБК и SberJazz, 21:01
Лучший российский вратарь НХЛ вернется после травмы в игре с «Каролиной» Спорт, 20:59
МИД Израиля вызвал послов Бельгии и Испании из-за слов о мире в Газе Политика, 20:58
Совет директоров «Магнита» рекомендовал дивиденды c доходностью 6,5% Инвестиции, 20:47
Правительство утвердило порядок повышения призывного возраста Политика, 20:42
Инструменты для быстрой работы с маркетплейсами. Карточки РБК и Точка, 20:38
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
ЦБ России описал схему получения зависших выплат по евробондам Белоруссии Финансы, 20:35
Болеет 10% мира: как защититься от гриппа и как он влияет на организм РБК и Медсинтез, 20:26
Ожидание за доплату: как изменить практику овербукинга на авиарейсах Тренды, 20:24
Власти Украины решили демобилизовать всех срочников Политика, 20:21
Мобилизованному с поддельным свидетельством о смерти дали 5 лет колонии Политика, 20:17
Как космические технологии создали премиальный внедорожник РБК и Geely, 20:15
«Мафиози» современного искусства: кто диктует цены на рынке РБК и СберПервый, 20:03