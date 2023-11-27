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Лавров заявил, что шансы спасти ОБСЕ невелики

Министр Лавров: шансы спасти ОБСЕ невелики
Глава МИД заявил, что не может оптимистично смотреть на будущее объединений, где «верховодят США и их союзники», включая НАТО, ЕС, G7, Совет Европы и ОБСЕ
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Шансы спасти Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) есть, но они невелики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном форуме «Примаковские чтения».

По его словам, он не может оптимистично смотреть на будущее объединений, где «верховодят США и их союзники», включая НАТО, ЕС, G7, Совет Европы и ОБСЕ.

«Последние две организации изначально задумывались как площадки для широкого взаимоуважительного общеевропейского диалога. А в итоге их навязчиво превращают, по сути, в придатки ЕС и НАТО, в сугубо маргинальные структуры, которые Запад пытается в худшем виде этого слова использовать в интересах своей эгоистической политики. ОБСЕ еще можно попытаться спасти, но, буду откровенен, шансы невелики», — считает Лавров.

Глава МИД не исключил участия в Совете глав МИД ОБСЕ, если для российской делегации откроют воздушное пространство.

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«Сейчас нас вроде бы Македония пригласила на Совет министров иностранных дел ОБСЕ. Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть свое воздушное пространство. Если получится, мы там окажемся. Посмотрим, как они будут общаться», — сказал он. По его словам, есть уже несколько просьб о встрече, в том числе от представителей Запада, если российская сторона будет участвовать. «Конечно, мы со всеми встретимся», — пообещал министр.

На прошлой неделе агентство AP сообщило, что Северная Македония готова отменить запрет на полеты над своей территорией с 29 ноября по 1 декабря, чтобы Лавров смог принять участие в Совете глав МИД ОБСЕ, если примет приглашение. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии Скопье. В этом году в ОБСЕ председательствует министр иностранных дел страны Буяр Османи. В прошлом году Лавров не участвовал в ней, поскольку польская сторона отказала ему во въезде. Министр находится под санкциями ЕС.

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В декабре прошлого года Лавров отметил, что ОБСЕ находится в глубочайшем кризисе, поскольку Запад превратил организацию «в арену пропагандистских баталий».

В Кремле заявляли, что ОБСЕ теряет свою эффективность из-за «антагонистической» позиции по отношению к России. МИД после этого отметил, что объединение должно сохраниться как «региональный общеевропейский форум, действующий на основе правила консенсуса и принципа суверенного равенства государств».

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Теги
Елена Чернышова
Сергей Лавров ОБСЕ
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