AP сообщило о решении Скопье открыть небо для самолета Лаврова
Северная Македония (член НАТО) решила разрешить пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова над своей территорией, чтобы он смог принять участие в Совете МИД ОБСЕ, если примет приглашение, сообщает AP.
По данным агентства, запрет на полеты из России будет снят с 29 ноября по 1 декабря, когда в Скопье будет проходить встреча глав МИД ОБСЕ.
В начале ноября замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что Москва получила приглашение на встречу министров иностранных дел стран в Северной Македонии. «Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», — сказал он.
В 2022 году Лавров не участвовал во встрече, поскольку Польша, которая была тогда председателем ОБСЕ, отказала ему во въезде.
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