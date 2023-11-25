AP сообщило о решении Скопье открыть небо для самолета Лаврова

Северная Македония (член НАТО) решила разрешить пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова над своей территорией, чтобы он смог принять участие в Совете МИД ОБСЕ, если примет приглашение, сообщает AP.

По данным агентства, запрет на полеты из России будет снят с 29 ноября по 1 декабря, когда в Скопье будет проходить встреча глав МИД ОБСЕ.

В начале ноября замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что Москва получила приглашение на встречу министров иностранных дел стран в Северной Македонии. «Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», — сказал он.

В 2022 году Лавров не участвовал во встрече, поскольку Польша, которая была тогда председателем ОБСЕ, отказала ему во въезде.

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