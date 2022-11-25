Минобороны заявило об уничтожении до 200 польских наемников под Харьковом

До 200 польских наемников уничтожено в Харьковской области, еще около 100 бойцов «иностранного легиона Украины», а также тяжелая техника уничтожены в ДНР, сообщили в Минобороны

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Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам дислокации польских наемников в Харьковской области, уничтожены до 200 боевиков, сообщило российское Минобороны.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков», — сказано в сообщении.

Кроме этого, в районах населенных пунктов Северск и Славянск (ДНР) уничтожено еще более 100 наемников «иностранного легиона Украины», а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей, добавили в Минобороны.

На Купянском направлении бойцы ВСУ были отброшены на исходные позиции после двух попыток наступления на село Новоселовское (ЛНР), а на краснолиманском направлении сорвана атака противника в районе населенного пункта Червонопоповка (ЛНР). Еще до 60 военных ВСУ, два танка и три БМП уничтожены в районе населенного пункта Бахмутское (ДНР), уточнили в военном ведомстве.

Российское Минобороны не раз сообщало об иностранных наемниках, участвующих в боях на стороне Киева на разных направлениях фронта. Так, 6 ноября военное ведомство заявило об уничтожении 40 наемников в районе Красного Лимана, в том числе из США, Великобритании и Польши.

В середине июня министерство привело данные, согласно которым на стороне ВСУ тогда воевали более 3 тыс. иностранных наемников. Среди них, по его информации, были выходцы из Австралии, Чили, США и Канады. Больше половины воюющих иностранцев — 1831 человек, — согласно подсчетам ведомства, приехали на Украину из Польши.

В начале августа Минобороны оценивало число прибывших иностранных военных в 7282 человека, но отмечало, что из них на Украине остались 2192. Кроме 2347 убитых ведомство насчитало 2408 убывших.