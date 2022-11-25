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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об уничтожении до 200 польских наемников под Харьковом

Минобороны: нанесены удары по позициям польских наемников, уничтожено до 200 боевиков
До 200 польских наемников уничтожено в Харьковской области, еще около 100 бойцов «иностранного легиона Украины», а также тяжелая техника уничтожены в ДНР, сообщили в Минобороны

Минобороны заявило об уничтожении до 200 польских наемников под Харьковом
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Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам дислокации польских наемников в Харьковской области, уничтожены до 200 боевиков, сообщило российское Минобороны.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков», — сказано в сообщении.

Кроме этого, в районах населенных пунктов Северск и Славянск (ДНР) уничтожено еще более 100 наемников «иностранного легиона Украины», а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей, добавили в Минобороны.

На Купянском направлении бойцы ВСУ были отброшены на исходные позиции после двух попыток наступления на село Новоселовское (ЛНР), а на краснолиманском направлении сорвана атака противника в районе населенного пункта Червонопоповка (ЛНР). Еще до 60 военных ВСУ, два танка и три БМП уничтожены в районе населенного пункта Бахмутское (ДНР), уточнили в военном ведомстве.

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Российское Минобороны не раз сообщало об иностранных наемниках, участвующих в боях на стороне Киева на разных направлениях фронта. Так, 6 ноября военное ведомство заявило об уничтожении 40 наемников в районе Красного Лимана, в том числе из США, Великобритании и Польши.

В середине июня министерство привело данные, согласно которым на стороне ВСУ тогда воевали более 3 тыс. иностранных наемников. Среди них, по его информации, были выходцы из Австралии, Чили, США и Канады. Больше половины воюющих иностранцев — 1831 человек, — согласно подсчетам ведомства, приехали на Украину из Польши.

В начале августа Минобороны оценивало число прибывших иностранных военных в 7282 человека, но отмечало, что из них на Украине остались 2192. Кроме 2347 убитых ведомство насчитало 2408 убывших.

Минобороны заявило об уничтожении до 200 польских наемников под Харьковом
Минобороны заявило об уничтожении до 200 польских наемников под Харьковом

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине наемники Польша Минобороны
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