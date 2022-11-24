Пушилин заявил о продвижении российских войск по нескольким направлениям

Пушилин сообщил о продвижении российских войск по нескольким направлениям в ДНР

Денис Пушилин (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Российские военные продолжают продвигаться на нескольких направлениях в ДНР, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Продвижения по фронтам есть: на авдеевском направлении, на марьинском направлении и на угледарском направлении», — перечислил он (цитата по «РИА Новости»).

При этом удаленность, на которой находятся украинские войска, позволяет им обстреливать города — Донецк, Горловку, Ясиноватую. По словам Пушилина, говорить о снижении количества обстрелов «увы, не приходится».

22 ноября Пушилин заявил, что в районе Павловки и Угледара «продолжается движение» российских войск, есть «определенные успехи». Минобороны России в тот же день сообщило о продолжении наступления на донецком направлении с одновременным отражением контратак противника.

И российская, и украинская стороны считают бои, идущие в Донбассе, непростыми. Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября назвал «адом» ситуацию в регионе. Пушилин 19 ноября говорил, что на фронтах в ДНР есть «положительные» изменения, хотя продвижение идет не так быстро, как хотелось бы.