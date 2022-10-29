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Патрушев заявил о готовности передать 500 тыс. т зерна в бедные страны

Минсельхоз: Россия готова безвозмездно поставить 500 тыс. т зерна в беднейшие страны
Глава Минсельхоза отметил, что Россия всегда была и остается надежным партнером, поэтому готова безвозмездно передать беднейшим странам до 500 тыс. т зерновых. Россия ранее 29 октября приостановила действие зерновой сделки
Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Россия в том числе с участием Турции готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерновых в ближайшие четыре месяца. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

«С учетом того что Россия всегда была и остается надежным партнером, готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерновых. В том числе мы это будем делать с участием нашего надежного партнера — Турции», — сказал он.

Для вывоза заблокированного из-за российской спецоперации зерна из портов Украины Россия, Украина, Турция и ООН заключили международное соглашение о вывозе зерна, подписанное 22 июля в Стамбуле. Предполагалось, что зерновая сделка позволит вывозить из украинских портов зерно, заблокированное из-за военных действий, а ООН согласно договоренностям будет способствовать снятию тех санкций с России, которые мешают ей экспортировать на мировой рынок свое продовольствие и удобрения.

Тем не менее 29 октября российское Минобороны сообщило о приостановке участия в зерновой сделке. Там объяснили решение атаками на корабли Черноморского Флота, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора». Атаки были осуществлены беспилотниками с украинской стороны в ночь на 29 октября. В результате незначительное повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южное, сообщили в Минобороны.

Ранее Москва неоднократно критиковала исполнение сделки. Президент Владимир Путин в начале сентября назвал сделку по зерну «очередным наглым обманом», так как только два из 87 судов отплыли с Украины в беднейшие страны. Президент также предупреждал, что работа гуманитарных коридоров в Черном море может оказаться под вопросом, если выяснится, что через них доставили взрывчатку, использованную для подрыва Крымского моста.

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