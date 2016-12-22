В Кремле описали инцидент на Азове как «умиротворение нарушителей границ»

Конфликт в Керченском проливе не нуждается в «умиротворении», заявил Дмитрий Песков, комментируя предложение западных стран помочь в урегулировании ситуации

Дмитрий Песков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Кремль описал инцидент в Керченском проливе как «умиротворение» российскими пограничниками «нарушителей границ». Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, передает «Интерфакс».

Ситуация «в умиротворении не нуждается», заявил официальный представитель Кремля. Так он отреагировал на просьбу прокомментировать предложение Германии и Франции выступить в качестве посредников для урегулирования конфликта. «Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы России», — добавил Песков.

В настоящий момент в Керченском проливе, по словам представителя Кремля, действует «обычный порядок прохода и судов, и военных кораблей». «Существует определенный режим коммуникации при проходе, и здесь нет никаких проблем. Нечего умиротворять», — заключил он.

Инцидент с участием украинских кораблей в Керченском проливе произошел 25 ноября. По версии ФСБ, два бронекатера и буксир ВМС Украины зашли в территориальные воды Крыма. Разрешения на пересечение границы, по данным силовиков, корабли не получали (украинская сторона при этом заявляла, что о передвижениях бронекатеров и буксира предупреждала).

После этого российские пограничники потребовали от кораблей ВМС Украины остановиться. На это их экипажи, по информации ФСБ, не отреагировали, после чего российская сторона открыла по украинским бронекатерам огонь. В результате происшествия пострадали трое моряков ВМС Украины (украинские военные впоследствии заявляли о шести раненых членах экипажа). Сами бронекатера и буксир потеряли ход, были задержаны российскими пограничниками и доставлены в порт Керчи. Пострадавших моряков по прибытии туда госпитализировали.

Украина случившееся сочла «российской агрессией». В ряде регионов страны в связи с инцидентом накануне было введено военное положение. В Москве произошедшее в море назвали «провокацией» Киева.​

Глава НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу в конфликте в Керченском проливе поддерживают Украину. От Москвы он потребовал «немедленно освободить захваченные ею украинские корабли и их экипажи». Аналогичный призыв к Москве высказали также в Берлине и Париже. При этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил для урегулирования ситуации посредничество Франции и ФРГ. Это, по мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, сможет помочь сторонам «избежать конфликта, ведущего к серьезному кризису».