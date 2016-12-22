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В Кремле описали инцидент на Азове как «умиротворение нарушителей границ»
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В Кремле описали инцидент на Азове как «умиротворение нарушителей границ»
Конфликт в Азовском море, 12:18
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В Кремле описали инцидент на Азове как «умиротворение нарушителей границ»
Конфликт в Керченском проливе не нуждается в «умиротворении», заявил Дмитрий Песков, комментируя предложение западных стран помочь в урегулировании ситуации
Дмитрий Песков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Кремль описал инцидент в Керченском проливе как «умиротворение» российскими пограничниками «нарушителей границ». Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, передает «Интерфакс».

Ситуация «в умиротворении не нуждается», заявил официальный представитель Кремля. Так он отреагировал на просьбу прокомментировать предложение Германии и Франции выступить в качестве посредников для урегулирования конфликта. «Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы России», — добавил Песков.

В настоящий момент в Керченском проливе, по словам представителя Кремля, действует «обычный порядок прохода и судов, и военных кораблей». «Существует определенный режим коммуникации при проходе, и здесь нет никаких проблем. Нечего умиротворять», — заключил он.

Инцидент с участием украинских кораблей в Керченском проливе произошел 25 ноября. По версии ФСБ, два бронекатера и буксир ВМС Украины зашли в территориальные воды Крыма. Разрешения на пересечение границы, по данным силовиков, корабли не получали (украинская сторона при этом заявляла, что о передвижениях бронекатеров и буксира предупреждала).

Трамп отреагировал на конфликт России и Украины в Керченском проливе
Политика

После этого российские пограничники потребовали от кораблей ВМС Украины остановиться. На это их экипажи, по информации ФСБ, не отреагировали, после чего российская сторона открыла по украинским бронекатерам огонь. В результате происшествия пострадали трое моряков ВМС Украины (украинские военные впоследствии заявляли о шести раненых членах экипажа). Сами бронекатера и буксир потеряли ход, были задержаны российскими пограничниками и доставлены в порт Керчи. Пострадавших моряков по прибытии туда госпитализировали.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Украина случившееся сочла «российской агрессией». В ряде регионов страны в связи с инцидентом накануне было введено военное положение. В Москве произошедшее в море назвали «провокацией» Киева.​

Глава НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу в конфликте в Керченском проливе поддерживают Украину. От Москвы он потребовал «немедленно освободить захваченные ею украинские корабли и их экипажи». Аналогичный призыв к Москве высказали также в Берлине и Париже. При этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил для урегулирования ситуации посредничество Франции и ФРГ. Это, по мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, сможет помочь сторонам «избежать конфликта, ведущего к серьезному кризису».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Керченский пролив , ВМС Украины
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