ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,05 66,13 EUR Нал. 77,19 75,15 USD Бирж. 67,23 +1,04 EUR Бирж. 76,18 +1,13 USD ЦБ. 66,51 +0,84 EUR ЦБ. 75,57 +0,63 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3902,10 -50,90 IMOEX 2308,50 -1,47% RTSI 1084,17 -2,64% Brent 60,77 +3,35% DJIA 24583,00 +1,22% Nasdaq 7056,18 +1,69%
ФСБ заявила об угрозах оружием от украинских катеров в Керченском проливе
Лента новостей
Верховная Рада одобрила введение на Украине военного положения 22:37, Политика Порошенко покинул Раду без выступления о военном положении 22:32, Политика Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле» 22:23, Бизнес Россия в ОБСЕ заявила о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе 22:21, Политика ФСБ показала допрос задержанных в Керченском проливе сотрудников СБУ 22:08, Политика Командная работа: семиместный минивэн для бизнеса на колесах 21:49, РБК и Volkswagen СМИ узнали о желании Венгера возобновить карьеру тренера в «Баварии» 21:47, Спорт ФСБ заявила об угрозах оружием от украинских катеров в Керченском проливе 21:45, Политика ФСБ заявила о присутствии сотрудников СБУ на катерах в Керченском проливе 21:42, Политика Бизнесмены подали в Минфин заявки на проекты стоимостью 14,5 трлн руб. 21:41, Бизнес Битва дизайнеров: кто оформил квартиру лучше 21:40, РБК и Экспострой на Нахимовском СМИ узнали о пролете Су-24 над кораблем бельгийских ВМС на Балтике 21:39, Политика «Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже 21:17, Бизнес Представитель Бертолуччи рассказала о болезни режиссера 21:15, Общество Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 21:03, РБК и FW Raiffeisen Лидеру секты «бога Кузи» сократили реальный срок заключения 20:57, Общество В «черную пятницу» россияне потратили в онлайн-магазинах втрое больше 20:47, Бизнес Климкин назвал формальностью дипломатические отношения России и Украины 20:37, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 20:35, РБК и Thomson Reuters Глава НАТО указал России на последствия ее действий в Керченском проливе 20:33, Политика Россия объяснила в Совбезе ООН свои действия в Керченском проливе 20:32, Политика Минюст не признал победу Ощадбанка в иске к России на $1,3 млрд 20:24, Финансы Глеб Франк стал единственным владельцем крупнейшего добытчика минтая 20:10, Бизнес Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 19:59, РБК и Toyo Заказавшего банкеты на ₽1 млн якутского чиновника решили уволить 19:56, Общество Почему у России и Украины возник конфликт в Азовском море 19:54, Политика МИД счел Украину ответственной за последствия конфликта в Азовском море 19:52, Политика Берлин предложил французско-немецкое посредничество в конфликте на Азове 19:50, Политика
ФСБ заявила об угрозах оружием от украинских катеров в Керченском проливе
Конфликт в Азовском море, 21:45
0
ФСБ заявила об угрозах оружием от украинских катеров в Керченском проливе
После захода в территориальные воды Крыма украинские корабли были приведены в боевую готовность. Они расчехлили артустановки, подняли стволы и направили их в сторону российских катеров, рассказали представители спецслужбы
Фото: Снимок с видео / Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым / ТАСС

Украинские корабли, которые пытались пройти через Керченский пролив, во время конфликта расчехлили артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей. Об этом говорится в сообщении ФСБ, опубликованном на сайте службы. Эти действия по международному законодательству расцениваются как угроза применения оружия, уточнили представители спецслужбы.

РБК направил запрос начальнику управления по взаимодействию со СМИ Службы безопасности Украины Елене Гитлянской.

В сообщении, опубликованном на сайте Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, представители спецслужбы привели свою хронологию событий в Керченском проливе. Произошедшие накануне события силовики назвали «провокационными действиями кораблей ВМС Украины».

Началось все, по информации ФСБ, в 16:40 мск. В это время в российской исключительной экономической зоне сотрудники крымского управления спецслужбы обнаружили два украинских корабля: судно обеспечения «Горловка» и буксир «Яны Капу». Оба они следовали в направлении Керченского пролива. Их командиры, по данным ФСБ, заверили пограничников, что пересекать границу с Россией они не будут.

В 22:23 мск в связи с приближением кораблей ВМС Украины российская сторона приняла решение закрыть подход к Керченскому проливу со стороны Черного моря. В 3:45 мск к украинским кораблям, которые уже находились в шести-семи милях от территориальных вод Крыма, подошли еще два украинских бронекатера «Никополь» и «Бердянск». В 5:50 мск командир последнего, как указывается в сообщении ЦОС ФСБ, довел до российской стороны информацию, что «в соответствии с положениями договора между Россией и Украиной «О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года» судна имеют право на свободу судоходства».

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

При этом в соответствии с нынешним российским законодательством заявка на проход Керченского пролива «подается за 48 и 24 часа» и подтверждается за четыре часа, заметили в ФСБ, подчеркнув, что эти требования украинская сторона не выполнила, поэтому следование по Керчь-Еникальскому каналу (вошел в состав России после 2014 года) кораблям ВМС Украины было запрещено.

В 7:10 мск «корабли ВМС Украины пересекли линию государственной границы Российской Федерации», заявили в ФСБ, заметив, что на требования остановиться группа украинских судов не реагировала. Спустя полтора часа бронекатера ВМС Украины, по данным ФСБ, «были приведены в боевую готовность». На встречу им выдвинулись российские пограничные сторожевые корабли «Дон» и «Изумруд».

Россия объяснила в Совбезе ООН свои действия в Керченском проливе
Политика

Перед тем как открыть огонь по украинским кораблям, последний, как указали представители спецслужбы, предупредил группу судов ВМС «о выполнении предупредительной стрельбы в случае продолжения игнорирования сигналов и требований об остановке». В 20:45 мск «Изумруд» выстрелил по украинским катерам «Бердянск», «Никополь» и буксиру «Яны Капу».

«Бердянск» после этого, по информации российского ФСБ, «лег в дрейф, на связь вышел командир катера, он сообщил о раненых на борту и запросил помощи». Остальные корабли были остановлены и задержаны. Впоследствии все они были отбуксированы в порт Керчи.

ФСБ позже сообщила, что ранения в результате происшествия получили три украинских моряка. ВМС Украины при этом заявляло о шести раненых членах экипажа. Всех пострадавших по прибытии в Керчь госпитализировали.

Москва позже назвала случившееся «провокацией» Киева. Украинские власти сочли случившееся «российской агрессией».

Автор: Евгения Маляренко.
При участии: Валерий Романов.
Теги: УФСБ , Керченский пролив
Главное
Верховная Рада одобрила введение на Украине военного положения Политика
Материалы по теме
Глава НАТО указал России на последствия ее действий в Керченском проливе Политика
Россия объяснила в Совбезе ООН свои действия в Керченском проливе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter