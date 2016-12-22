ФСБ заявила об угрозах оружием от украинских катеров в Керченском проливе

После захода в территориальные воды Крыма украинские корабли были приведены в боевую готовность. Они расчехлили артустановки, подняли стволы и направили их в сторону российских катеров, рассказали представители спецслужбы

Фото: Снимок с видео / Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым / ТАСС

Украинские корабли, которые пытались пройти через Керченский пролив, во время конфликта расчехлили артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей. Об этом говорится в сообщении ФСБ, опубликованном на сайте службы. Эти действия по международному законодательству расцениваются как угроза применения оружия, уточнили представители спецслужбы.

РБК направил запрос начальнику управления по взаимодействию со СМИ Службы безопасности Украины Елене Гитлянской.

В сообщении, опубликованном на сайте Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, представители спецслужбы привели свою хронологию событий в Керченском проливе. Произошедшие накануне события силовики назвали «провокационными действиями кораблей ВМС Украины».

Началось все, по информации ФСБ, в 16:40 мск. В это время в российской исключительной экономической зоне сотрудники крымского управления спецслужбы обнаружили два украинских корабля: судно обеспечения «Горловка» и буксир «Яны Капу». Оба они следовали в направлении Керченского пролива. Их командиры, по данным ФСБ, заверили пограничников, что пересекать границу с Россией они не будут.

В 22:23 мск в связи с приближением кораблей ВМС Украины российская сторона приняла решение закрыть подход к Керченскому проливу со стороны Черного моря. В 3:45 мск к украинским кораблям, которые уже находились в шести-семи милях от территориальных вод Крыма, подошли еще два украинских бронекатера «Никополь» и «Бердянск». В 5:50 мск командир последнего, как указывается в сообщении ЦОС ФСБ, довел до российской стороны информацию, что «в соответствии с положениями договора между Россией и Украиной «О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года» судна имеют право на свободу судоходства».

При этом в соответствии с нынешним российским законодательством заявка на проход Керченского пролива «подается за 48 и 24 часа» и подтверждается за четыре часа, заметили в ФСБ, подчеркнув, что эти требования украинская сторона не выполнила, поэтому следование по Керчь-Еникальскому каналу (вошел в состав России после 2014 года) кораблям ВМС Украины было запрещено.

В 7:10 мск «корабли ВМС Украины пересекли линию государственной границы Российской Федерации», заявили в ФСБ, заметив, что на требования остановиться группа украинских судов не реагировала. Спустя полтора часа бронекатера ВМС Украины, по данным ФСБ, «были приведены в боевую готовность». На встречу им выдвинулись российские пограничные сторожевые корабли «Дон» и «Изумруд».

Перед тем как открыть огонь по украинским кораблям, последний, как указали представители спецслужбы, предупредил группу судов ВМС «о выполнении предупредительной стрельбы в случае продолжения игнорирования сигналов и требований об остановке». В 20:45 мск «Изумруд» выстрелил по украинским катерам «Бердянск», «Никополь» и буксиру «Яны Капу».

«Бердянск» после этого, по информации российского ФСБ, «лег в дрейф, на связь вышел командир катера, он сообщил о раненых на борту и запросил помощи». Остальные корабли были остановлены и задержаны. Впоследствии все они были отбуксированы в порт Керчи.

ФСБ позже сообщила, что ранения в результате происшествия получили три украинских моряка. ВМС Украины при этом заявляло о шести раненых членах экипажа. Всех пострадавших по прибытии в Керчь госпитализировали.

Москва позже назвала случившееся «провокацией» Киева. Украинские власти сочли случившееся «российской агрессией».