СБУ подтвердила присутствие контрразведчиков на задержанных кораблях

На борту украинских кораблей, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября, находились офицеры военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), подтвердил глава этой службы Василий Грицак. Сообщение размещено на сайте СБУ.
Грицак заявил, что сотрудники спецслужбы в соответствии с украинским законодательством выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделений ВМС.
Число контрразведчиков, находившихся на борту кораблей, в сообщении не указывается. Сообщается только, что один из них получил ранение.
Грицак обвинил российские спецслужбы в давлении на задержанных украинцев «для информационного оправдания акта дерзкой агрессии».
Ранее командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко отвергал сообщения, что на кораблях были сотрудники СБУ. «Они [российская сторона] могут сказать, что мы прилетели с неба на космическом корабле», — заявил адмирал. По его оценке, показания украинцы дали под давлением.
О том, что на кораблях оказались сотрудники СБУ, заявил первый зампостпреда России Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, контрразведчиков было двое. В ФСБ уточнили, что один из них — оперуполномоченный главного управления военной контрразведки СБУ Андрей Драч. Российская спецслужба также опубликовала видео его допроса. Как показал человек на записи, моряки получили предупреждение, что нарушают российское законодательство.
25 ноября корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» следовали из Одессы в Мариуполь. Россия обвинила их в нарушении границы. Москва настаивает, что экипаж не подчинился требованиям российской стороны, из-за чего корабли и были обстреляны, а находившиеся на них задержаны.
Москва считает произошедшее вторжением на российскую территорию. В Киеве назвали обстрел и задержание кораблей актом агрессии против Украины, после инцидента в отдельных регионах страны введено военное положение сроком на 30 суток.
Минувшей ночью по инициативе России было созвано экстренное заседание Совбеза ООН. Однако члены совета заблокировали обсуждение ситуации.