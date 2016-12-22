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СБУ подтвердила присутствие контрразведчиков на задержанных кораблях
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СБУ подтвердила присутствие контрразведчиков на задержанных кораблях
Конфликт в Азовском море, 10:51
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СБУ подтвердила присутствие контрразведчиков на задержанных кораблях
Сотрудники СБУ выполняли служебные задачи, сказал глава спецслужбы Василий Грицак и добавил, что один из них тяжело ранен
Фото: ФСБ России

На борту украинских кораблей, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября, находились офицеры военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), подтвердил глава этой службы Василий Грицак. Сообщение размещено на сайте СБУ.

Грицак заявил, что сотрудники спецслужбы в соответствии с украинским законодательством выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделений ВМС.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Число контрразведчиков, находившихся на борту кораблей, в сообщении не указывается. Сообщается только, что один из них получил ранение.

Грицак обвинил российские спецслужбы в давлении на задержанных украинцев «для информационного оправдания акта дерзкой агрессии».

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Политика

Ранее командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко отвергал сообщения, что на кораблях были сотрудники СБУ. «Они [российская сторона] могут сказать, что мы прилетели с неба на космическом корабле», — заявил адмирал. По его оценке, показания украинцы дали под давлением.

О том, что на кораблях оказались сотрудники СБУ, заявил первый зампостпреда России Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, контрразведчиков было двое. В ФСБ уточнили, что один из них — оперуполномоченный главного управления военной контрразведки СБУ Андрей Драч. Российская спецслужба также опубликовала видео его допроса. Как показал человек на записи, моряки получили предупреждение, что нарушают российское законодательство.

Видео: ФСБ РФ

25 ноября корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» следовали из Одессы в Мариуполь. Россия обвинила их в нарушении границы. Москва настаивает, что экипаж не подчинился требованиям российской стороны, из-за чего корабли и были обстреляны, а находившиеся на них задержаны.

Москва считает произошедшее вторжением на российскую территорию. В Киеве назвали обстрел и задержание кораблей актом агрессии против Украины, после инцидента в отдельных регионах страны введено военное положение сроком на 30 суток.

Минувшей ночью по инициативе России было созвано экстренное заседание Совбеза ООН. Однако члены совета заблокировали обсуждение ситуации. 

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Украина , СБУ , Азовское море
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