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Киев заявил о показаниях под давлением задержанных на Азове украинцев
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Киев заявил о показаниях под давлением задержанных на Азове украинцев
Конфликт в Азовском море, 03:52
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Киев заявил о показаниях под давлением задержанных на Азове украинцев
Командующий ВМС Украины считает, что военнослужащие, задержанные после инцидента в Керченском проливе, дают показания под давлением. Ранее ФСБ показала видео их допроса, где один из задержанных признается в провокации
Комендор-сигнальщик, матрос катера ВМС Украины «Никополь» Сергей Цыбизов (Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости)

Задержанные в Керченском проливе украинские военнослужащие дают неправдивые показания под давлением. С таким заявлением выступил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко в эфире украинского телеканала ICTV.

«Уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами», — приводит слова Воронченко «Интерфакс Украина». Командующий уточнил, что речь идет о трех видеозаписях, которые показала ФСБ России.

На них, как утверждает Воронченко, задержанные «давали показания под физическим и психологическим влиянием». «Я этих матросов из «Никополя» знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда», — утверждает командующий ВМС.

Он также опроверг утверждения ФСБ о том, что на борту украинских судов были сотрудники СБУ. «Они (российская сторона) могут сказать, что мы прилетели с неба на космическом корабле», — сказал Воронченко.

Параллельно с заявлениями Воронченко пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил Украины опубликовал заявление на странице ведомства в Facebook. В нем сказано, что ВМС Украины с «пониманием относится к так называемым свидетельствам» украинских военнослужащих, поскольку «методы работы спецслужб РФ ни для кого не является секретом».

«На видео — наши военные. Мы хорошо знаем этих ребят. Сейчас они совсем другие, и каждый может увидеть последствия безумного давления на них», — сказано в заявлении.

ФСБ показала допрос задержанных в Керченском проливе сотрудников СБУ
Политика

В понедельник ФСБ обнародовала три видеозаписи, на которых показан опрос задержанных украинских граждан, которые были на украинских судах во время инцидента в Керченском проливе. На одном из видео был Андрей Драч, который по данным ФСБ, является старшим лейтенантом, оперуполномоченным 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ. На втором видео — комендор-сигнальщик, матрос Сергей Цыбизов. На третьем — капитан третьего ранга Владимир Лесовой, командир​ дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины (войсковая часть А-1728).

Все они рассказали, что слышали предупреждения с российской стороны о нарушении государственной границы при заходе в территориальные воды России. Лесовой признался, что осознавал провокационный характер действий группировки кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

25 ноября три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море, были задержаны в Керченском проливе. Поводом послужило то, что суда без предупреждения зашли в территориальные воды России. Перед задержанием погранслужба ФСБ России несколько раз предупредила корабли о незаконном вторжении в чужие территориальные воды и призвала их выполнять указания. После этого пограничники применили оружие, несколько украинских моряков получили ранения. Москва утверждает, что с украинской стороны была провокация, Киев заявляет об агрессии со стороны России.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Керченский пролив , ВМС Украины
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