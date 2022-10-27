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Путин заявил, что Эрдоган не пытается «сесть на шею» России

Путин: президент Турции Эрдоган не пытается «сесть на шею» России

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не пытается «сесть на шею» России, он последовательный и надежный партнер, хотя и непростой, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию вел РБК.

«Президент Турции — непростой партнер и всегда отстаивает свои интересы — не личные, а интересы страны. Нельзя сказать, что он пытается сесть на шею [России], он просто борется за то решение, которое, по мнению его правительства, советников, является оптимальным», — заявил Путин.

В то же время, по его словам, на создание газового хаба турецкая сторона согласилась, исходя прежде всего из своих собственных интересов.

Речь идет о создании Турции «крупнейшего газового хаба» для поставок в Европу, с предложением о создании которого ранее выступил Путин, а Эрдоган поддержал. 14 октября Эрдоган заявил, что стороны поручили профильным ведомствам начать проработку этого вопроса. Подходящим местом для такой площадки турецкий лидер назвал Фракию.

Тем не менее уже 25 октября министр финансов Турции Нуреддин Небати сообщил, что Турция попросила у «Газпрома» отсрочить платежи за газ. По его словам, Анкара также добивается скидки и ожидает «хороших новостей». Источники Bloomberg говорили, что просьбы Турции по отсрочке связаны с повышением цен на энергоносители и ущербом для экономики.

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Россия — крупнейший поставщик газа для Турции. Ежегодно в республику поставляется 26 млрд куб. м топлива.

В ответ в Кремле заявили, что, несмотря на неприсоединение Турции к антироссийским санкциям, Москва не собирается выходить «за грани разумного». «Есть мировая конъюнктура для торговли газом. И разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного. Это понимают и наши турецкие партнеры, это понимаем мы. Здесь мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Турция Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган поставки газа

Владимир Путин

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