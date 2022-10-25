Кремль не увидел оснований для волнения после просьбы Турции по газу
Турция не присоединилась «к санкционным упражнениям коллективного Запада» и в этом смысле «выгодно отличается», однако Россия не собирается выходить «за грани разумного» в ситуации с просьбой Анкары по отсрочке платежей за газ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Его спросили, может ли Анкара злоупотребить своим положением.
«Есть конъюнктуры, и разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного. Тут мы никаких оснований для волнений не видим», — ответил Песков.
Он также прокомментировал слова министра промышленности и торговли Чехии Юзефа Сикелы. По его словам, Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по газовому хабу в Турции.
«В Европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия. У них могут быть разные позиции», — отметил пресс-секретарь.
Материал дополняется.