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Решетников назвал излишне консервативным прогноз Всемирного банка по ВВП

Решетников: прогноз Всемирного банка по ВВП России излишне консервативен
Всемирный банк оценил сокращение российской экономики в 4,5% в 2022 году и 3,5% — в 2023 году. По словам Решетникова, аналитики, вероятно, не учли принимаемые российским правительством экономические меры
Максим Решетников
Максим Решетников (Фото: duma.gov.ru)

Министр экономики Максим Решетников назвал «излишне консервативным» прогноз Всемирного банка по ВВП России, передает ТАСС. В опубликованном накануне докладе Всемирного банка говорится, что российская экономика в 2022 году сократится на 4,5%, в 2023 году — на 3,5%, а в 2024 году вырастет на 1,6%.

«Это их собственные оценки, которые, как правило, не учитывают реализуемые и планируемые стратегические меры правительствами стран», — пояснил Решетников. По его словам, по 2022 году аналитики организации близки к оценке российских властей, но в прогнозе на следующий год не учтены «те решения, которые заложены в бюджет, и приоритеты, над которыми правительство России сейчас работает».

В сентябре Решетников заявил, что ВВП России по итогам 2022 года сократится на 2,9%, а в 2023 году — на 0,8%. При этом еще в середине августа Минэкономразвития ожидало падения ВВП в 2022 году на 4,2%, а в 2023 году — на 2,7%.

«Согласно прогнозу, нижняя точка спада экономики будет пройдена в четвертом квартале 2022 года», — добавил Решетников. Целевым сценарием он назвал продолжение «ускоренной адаптации» экономики к санкциями. Этот вариант предусматривает импортозамещение, развитие транспортно-логистических коридоров, переориентацию экспорта на Восток, ускоренную цифровизацию.

По данным Минэкономразвития, в 2024 году и 2025 году экономика России будет расти на 2,6% в год.

В числе рисков для прогноза Решетников назвал замедление экономики Китая и дальнейшее ужесточение западных санкций. Глава ведомства не сказал, учитывалась ли в расчетах частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября.

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