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Политика ,  
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МИД Израиля опроверг слова посла на Украине о поставках Patriot

Фото: David Silverman / Getty Images
Фото: David Silverman / Getty Images

Израиль не передавал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, заявили в израильском МИДе в ответ на запрос Ynet. О том, что Киев получил такие комплексы, накануне сообщил израильский посол на Украине Михаил Бродский.

«Эти утверждения не соответствуют действительности. Израиль не передавал Украине системы Patriot», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

РБК направил запрос в МИД Израиля.

Бродский утверждал, что речь идет о старых системах Patriot, которые стояли на вооружении Армии обороны Израиля в 1990-е годы. Именно их, по словам посла, Израиль согласился передать Украине. «Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине <...>. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда», — заявил он в интервью блогеру Маричке Довбенко.

В июне 2024 года газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что Израиль, США и Украина проводят переговоры о поставках систем Patriot украинской армии. Незадолго до этого Израиль объявил, что начнет вывод из эксплуатации своих восьми батарей Patriot, которым больше 30 лет, и заменит их более совершенными системами. По данным газеты, именно восемь комплексов Израиль был готов передать Украине.

Ранее израильские власти неоднократно отрицали планы о военных поставках Украине. Отказ они объясняли риском израсходования собственных запасов и «множеством оперативных соображений». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху не исключал, что переданное Украине вооружение окажется у Ирана и будет использовано против Израиля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Бродского и последующее опровержение МИД Израиля, отметила, что заявления о поставках Украине вооружения «он повторяет регулярно». «Это ведь не «оценочные суждения», не «личная точка зрения». Это выдаваемые за факты сентенции официального лица», — написала она в телеграм-канале.

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