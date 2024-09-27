Норвегия прекратит автоматически давать убежище некоторым украинцам

Норвежские власти сочли 6 регионов Украины безопасными и заявили, что больше не будут автоматически выдавать убежище приехавшим из них украинцам. Каждый случай будут рассматривать индивидуально, как с просителями из других стран

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Норвегия прекратит автоматически предоставлять убежище украинцам, которые прибывают из областей, считающихся безопасными, сообщает норвежское правительство. Необходимость выдачи им убежища будет оцениваться в индивидуальном порядке.

«Украинцам из регионов, которые Управление миграции Норвегии оценивает как безопасные, могут отказать в предоставлении убежища», — говорится в сообщении правительства.

Пока норвежские власти внесли в список безопасных шесть областей Украины: Львовскую, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Ровненскую. При этом в Осло подчеркнули, что он может меняться.

На жителей указанных регионов приходится 10% украинцев, прибывших в Норвегию в этом году, указали власти. В правительстве отметили, что за два с половиной года Норвегия приняла 85 тыс. украинцев. По оценкам Управления миграции Норвегии, которые приводит ABC Nyheter, сейчас в Норвегии зарегистрированы 75,7 тыс. украинских беженцев.

Министр юстиции и общественной безопасности Эмили Мель отметила, что теперь условия для просителей убежища с Украины будут в большей степени выравнены с заявителями из других стран. Для тех, кому уже предоставили убежище, они не изменятся. При этом норвежские власти хотят, чтобы миграция в страну была контролируемой, а количество беженцев — пропорциональным их числу в других странах Северной Европы, отметила Мель.

Министр труда Тонье Бренна пояснила, что в Норвегии есть проблема с нехваткой жилья, также наплыв беженцев оказывает большое давление на социальные службы. Изменения в политике в отношении украинских беженцев нужны, чтобы обеспечить их интеграцию, предоставить работу или доступ к образованию, также они должны учить норвежский язык, пояснила она.

Норвегия не является членом ЕС, но входит в шенгенскую зону. В июне Евросоюз продлил до 2026 года действие специального механизма приема украинских беженцев. Так, они находятся под временной защитой и пользуются одинаковыми правами на всей территории ЕС: получают медицинскую и социальную помощь, доступ к образованию для детей и к рынку труда для взрослых. The Guardian писала, что огромное число украинских беженцев, которые находятся в Европе, рискуют оказаться на улице, поскольку их поддержка сокращается. Так, постепенно льготы отменяют в Венгрии, Польше и других странах.