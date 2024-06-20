В Польше отменят пособие для украинских беженцев и выплату за их размещение

С 1 июля в Польше отменят единовременное пособие для украинских беженцев и выплату для разместивших их собственников жилья, пишет Polskie Radio. В кабмине объяснили эти меры «трудностями в обеспечении надежности системы»

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В Польше 1 июля вступит в силу Закон о помощи гражданам Украины, который отменяет единовременное пособие для беженцев, передает Polskie Radio. Размер этой выплаты составляет 300 злотых ($74,4).

Также, по данным Polskie Radio, государство перестанет выплачивать владельцам жилья, разместившим у себя украинских беженцев, по 40 злотых ($9,92) в день за каждого человека. В правительстве Польши объяснили это решение «трудностями в обеспечении надежности системы».

«Все больше заявок по программе подавали сами граждане Украины, что вызывало сомнения, не размещают ли они людей, являющихся членами их семей», — говорится в публикации Polskie Radio.

Председатель отделения Ассоциации украинцев в Польше в Пшемысле Игорь Горьков заявил, что «будущее беженцев выглядит очень неопределенным». «Все больше людей просят у нас помощи после 1 июля. Зачастую это люди, которым не к чему возвращаться», — приводит его слова Polskie Radio.

Так, в Пшемысль ежедневно приезжают от 2 тыс. до 5 тыс. украинцев, в основном из Харькова, Одессы и Сумской области, сказал Горьков.

По состоянию на конец мая в Польше проживали более 950 тыс. украинцев, имеющих активный цифровой код PESEL (индивидуальный идентификационный номер, состоит из 11 цифр). Polskie Radio со ссылкой на оценку ООН пишет, что к концу 2024 года количество украинских беженцев в республике достигнет 1,1 млн.

После начала военной операции на Украине Польша приняла наибольшее количество беженцев из Украины. Так, только за первую неделю конфликта туда приехали более 1 млн украинцев, писало Reuters. Согласно исследованию Варшавского университета и Академии экономики и гуманитарных наук, среди жителей Польши растут негативные настроения по отношению к украинским беженцам. Наиболее частой причиной респонденты называли их «иждевенческую позицию».