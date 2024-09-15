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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве поддержали призыв МИД Польши прекратить соцвыплаты украинцам в ЕС

Сюжет
Военная операция на Украине
Польский министр считает, что страны Европы должны прекратить выплату социальных пособий живущих там украинцев, которые подлежат мобилизации, и перестать «финансово поощрять уклонение от призыва»

Глава МИД Украины Андрей Сибига поддержал призыв польского министра иностраннных дел Радослава Сикорского, который считает, что европейские страны должны прекратить выплату социальных пособий живущим там украинским мужчинам призывного возраста, передает Reuers. По мнению Сикорского, эта мера простимулирует их к возвращению на родину.

«Прекратите выплачивать социальные пособия людям, которые подлежат мобилизации», — заявил польский министр на пресс-конференции в Киеве, добавив, что нельзя «финансово поощрять уклонение от призыва на Украине». По словам Сикорского, его страна подобных выплат не предоставляет.

«Я поддерживаю идею министра Сикорского», — заявил Сипига. Выступая на пресс-конференции, он призвал поднять вопрос о разработке Евросоюзом программ по возвращению украинцев в страну. «Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. От условий безопасности, медицинских услуг, восстановления жилья. Это должно быть на повестке дня», — указал он (цитата по Liga.net).

В начале сентября лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что в правительстве будет сформировано новое ведомство — Министерство возвращения украинцев. Сейчас власти обсуждают, кто может его возглавить. Идею создания такой структуры президент Владимир Зеленский озвучивал еще в августе, отметив, что сейчас за рубежом находятся 7,5 млн украинцев.

Больше всего украинских беженцев после начала военных действий в феврале 2022 года приняла Польша — по данным ООН, туда приехали почти 60% из общего числа вынужденно покинувших Украину. В конце августа советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что Варшава готова помочь Киеву вернуть военнообязанных мужчин, которые хотят вернуться добровольно. Ряд европейских стран, например, Чехия, пообещали, что не будут принудительно отправлять домой украинских мужчин призывного возраста.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Сибига Радослав Сикорский Польша Украина соцвыплаты

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