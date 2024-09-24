The Gardian рассказала о сокращении помощи беженцам с Украины в Европе

Огромное число украинских беженцев, которые находятся в Европе, рискуют оказаться на улице, сообщает The Guardian.

«По мере того как война [на Украине] продолжается уже третий год, поддержка 6 миллионов украинцев, живущих в качестве беженцев за границей, также сокращается, и многие из них рискуют остаться бездомными», — пишет газета.

Как отмечает The Guardian, правительство Венгрии недавно прекратило предоставление жилья тысячам украинских беженцев. В Будапеште объяснили это решение тем, что некоторые западные районы Украины являются «безопасными» для возвращения.

Кроме этого, из-за сокращения помощи беженцам в Великобритании более 9 тыс. семей украинцев также рискуют оказаться на улице.

Согласно сообщениям по всей Европе, как пишет издание, беженцы с Украины сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые не позволяют им получить доступ к помощи, гарантированной законами Европейского союза (ЕС).

Так, в Польше, которая приняла около миллиона украинских беженцев, общественное мнение изменилось из-за опасений трат на социальные выплаты украинцам. В сентябре 2024 года страна призвала отменить льготы ЕС для мужчин призывного возраста, заявив, что это поощряет уклонистов от призыва в Украине.

В начале августа немецкий город Пирмазенс перестал принимать украинских беженцев из-за их чрезмерного наплыва.

В июне Евросоюз продлил до 2026 года действие специального механизма для приема украинских беженцев. Они получают временную защиту и пользуются одинаковыми правами на всей территории ЕС: получают медицинскую и социальную помощь, доступ к образованию для детей и к рынку труда для взрослых.

По данным Евростата, к концу апреля временную защиту в странах Евросоюза получили 4,2 млн беженцев с территории Украины.