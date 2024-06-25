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Военная операция на Украине ,  
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Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до 2026 года

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Евросоюз продлил действие специального механизма для принятия украинских беженцев до 4 марта 2026 года, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

По данным Евростата, к концу апреля временную защиту в ЕС получили 4,2 млн беженцев с территории Украины.

Механизм заработал 4 марта 2022 года, вскоре после начала Россией военной операции. Люди, которые получают временную защиту, пользуются одинаковыми правами на всей территории Евросоюза — получают медицинскую и социальную помощь, доступ к образованию для детей, а также к рынку труда для взрослых.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Треть беженцев находится в Германии — страна приняла 1,3 млн украинцев. В конце мая немецкий МВД выступил за введение равномерного распределения новых беженцев по территории Евросоюза. Ранее часть немецких федеральных земель выступила за обязательную работу для беженцев. Власти неоднократно отмечали, что трудоустройству мешают большие пособия.

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Совет ЕС Евросоюз беженцы украинские беженцы
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