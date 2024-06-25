Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до 2026 года

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Евросоюз продлил действие специального механизма для принятия украинских беженцев до 4 марта 2026 года, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

По данным Евростата, к концу апреля временную защиту в ЕС получили 4,2 млн беженцев с территории Украины.

Механизм заработал 4 марта 2022 года, вскоре после начала Россией военной операции. Люди, которые получают временную защиту, пользуются одинаковыми правами на всей территории Евросоюза — получают медицинскую и социальную помощь, доступ к образованию для детей, а также к рынку труда для взрослых.

Треть беженцев находится в Германии — страна приняла 1,3 млн украинцев. В конце мая немецкий МВД выступил за введение равномерного распределения новых беженцев по территории Евросоюза. Ранее часть немецких федеральных земель выступила за обязательную работу для беженцев. Власти неоднократно отмечали, что трудоустройству мешают большие пособия.