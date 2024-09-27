Трамп анонсировал встречу с Зеленским в США в «Башне Трампа»

Встреча состоится в пятницу утром по нью-йоркскому времени. Объявление о ней Трамп сделал, когда Зеленский проводил встречу с Харрис

Дональд Трамп (Фото: David Dee Delgado / Reuters)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским 27 сентября, об этом республиканец заявил журналистам, передает AFP.

«Я встречусь с ним завтра утром, примерно в 9:45 в Trump Tower», — сказал Трамп. Это будет в 16:45 по московскому времени («Башня Трампа» расположена в Нью-Йорке).

Республиканец сделал это объявление примерно в то же время, когда проходила встреча между Зеленским и соперницей Трампа, вице-президентом Камалой Харрис, в Белом доме.

Как пишет The New York Times, в своей соцсети Truth Social Трамп опубликовал пост с сообщением от Зеленского с просьбой о встрече, отправленным через заместителя посла Украины.

Трамп 19 сентября допустил, что проведет встречу с Зеленским во время его визита в США, который начался 22 сентября. Однако потом Reuters и Associated Press сообщили со ссылкой на источники, что такая встреча не планировалась и не назначена.

Журнал Time писал со ссылкой на источники, что переговоры на эту темы были и рассматривалось несколько вариантов. Первый — встреча в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, его отклонили из опасений, что действия Зеленского расценят как поддержку Трампа в ходе предвыборной кампании. Второй — встреча на нейтральной территории — например, совместное интервью на одном из телеканалов. Но переговоры об этом сорвались после того, как Зеленский посетил оружейный завод на родине президента США Джо Байдена в Скрэнтоне в колеблющемся штате Пенсильвания, где губернатор — демократ. По словам собеседника Time, Трамп после этого «обиделся».

Других республиканцев поездка Зеленского на завод тоже возмутила. В частности, спикер палаты представителей Майк Джонсон отметил, что это представляет собой вмешательство в выборы с целью помочь демократам, ведь республиканцы приглашены не были. Джонсон призвал уволить посла Украины В США Оксану Маркарову, организовавшую поездку. После этих обвинений спикер отказался от встречи с Зеленским, сославшись на занятость.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что визит президента на это предприятие был инициативой украинской стороны.