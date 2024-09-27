 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп анонсировал встречу с Зеленским в США в «Башне Трампа»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Встреча состоится в пятницу утром по нью-йоркскому времени. Объявление о ней Трамп сделал, когда Зеленский проводил встречу с Харрис
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: David Dee Delgado / Reuters)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским 27 сентября, об этом республиканец заявил журналистам, передает AFP.

«Я встречусь с ним завтра утром, примерно в 9:45 в Trump Tower», — сказал Трамп. Это будет в 16:45 по московскому времени («Башня Трампа» расположена в Нью-Йорке).

Республиканец сделал это объявление примерно в то же время, когда проходила встреча между Зеленским и соперницей Трампа, вице-президентом Камалой Харрис, в Белом доме.

Как пишет The New York Times, в своей соцсети Truth Social Трамп опубликовал пост с сообщением от Зеленского с просьбой о встрече, отправленным через заместителя посла Украины.

Трамп заявил, что Украины больше нет
Политика
Дональд Трамп

Трамп 19 сентября допустил, что проведет встречу с Зеленским во время его визита в США, который начался 22 сентября. Однако потом Reuters и Associated Press сообщили со ссылкой на источники, что такая встреча не планировалась и не назначена.

Журнал Time писал со ссылкой на источники, что переговоры на эту темы были и рассматривалось несколько вариантов. Первый — встреча в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, его отклонили из опасений, что действия Зеленского расценят как поддержку Трампа в ходе предвыборной кампании. Второй — встреча на нейтральной территории — например, совместное интервью на одном из телеканалов. Но переговоры об этом сорвались после того, как Зеленский посетил оружейный завод на родине президента США Джо Байдена в Скрэнтоне в колеблющемся штате Пенсильвания, где губернатор — демократ. По словам собеседника Time, Трамп после этого «обиделся».

Других республиканцев поездка Зеленского на завод тоже возмутила. В частности, спикер палаты представителей Майк Джонсон отметил, что это представляет собой вмешательство в выборы с целью помочь демократам, ведь республиканцы приглашены не были. Джонсон призвал уволить посла Украины В США Оксану Маркарову, организовавшую поездку. После этих обвинений спикер отказался от встречи с Зеленским, сославшись на занятость.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что визит президента на это предприятие был инициативой украинской стороны.

Сына миллиардера освободили из СИЗО после нападения на полковника полиции

Названы 10 самых продаваемых машин дешевле ₽3 млн

Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

Time Out составил список самых «крутых» районов мира

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца

Цены на золото выросла до исторического максимума

Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Материалы по теме
Time узнал, почему сорвалась встреча Зеленского с Трампом в США
Политика
В штабе Трампа заявили, что встреча с Зеленским не планировалась
Политика
Сын Трампа словом «позор» отказал Зеленскому в праве критиковать его отца
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 26 сен, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 26 сен, 17:40
Советник Орбана заявил, что Венгрия на месте Украины не стала бы воеватьПолитика, 02:24
Израиль сообщил о перехвате запущенной из Йемена ракетыПолитика, 02:01
Самолет Дуды не мог приземлиться в Варшаве из-за орнитолога на полосеПолитика, 01:49
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в США в «Башне Трампа»Политика, 01:29
В Запорожье, Одессе и Днепре произошли взрывыПолитика, 01:11
Италия заявила «о начале конца» в случае нанесения ядерных ударовПолитика, 00:57
В Ростовской области близ Новошахтинска сбили еще два дронаПолитика, 00:43
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Байден и Зеленский встретятся в Германии, где обсудят «план победы»Политика, 00:29
О чем Байден и Зеленский договорились в ВашингтонеПолитика, 00:18
Минобороны заявило о взятии села Лесовка под Украинском в ДНРПолитика, 00:17
В Ростовской области сбили беспилотникПолитика, 00:01
Банки ужесточили условия по семейной ипотеке, чтобы сберечь лимитыНедвижимость, 00:01
Новейшая атомная подлодка Китая затонула недалеко от УханяПолитика, 26 сен, 23:59
Белый дом назвал Киев инициатором визита Зеленского на завод в СШАПолитика, 26 сен, 23:38