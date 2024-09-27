CNN узнал, что Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с Трампом

Ранее сегодня Трамп сообщил, что встретится с украинским президентом в в Trump Tower, хотя до этого публично критиковал его, обвиняя в поддержке Харрис. По данным CNN, ради этой встречи Зеленский перенес свой отъезд из США на день

Владимир Зеленский (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский продлил даты своего визита в Соединенные Штаты ради встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, рассказал осведомленный источник CNN.

Ранее сегодня Трамп сообщил, что встретится с украинским президентом 27 сентября в примерно в 9:45 (16:45 мск) в Trump Tower.

По данным собеседника CNN, Зеленский, как ожидалось, должен был покинуть США 26 сентября, но «был готов продлить свое пребывание еще на один день» ради встречи с Трампом.

Ранее в своей соцсети Truth Social Трамп опубликовал пост с сообщением от Зеленского с просьбой о встрече, отправленным через заместителя посла Украины. «Я очень хочу услышать ваши мысли непосредственно и из первых уст», — написал в нем украинский лидер. Зеленский также заверил Трампа в послании, что «всегда с уважением говорит» обо всем, что с ним связано. «Я считаю, что нам важно установить личный контакт и понять друг друга на 100%», — добавил украинский президент.

Трамп 19 сентября допустил, что проведет встречу с Зеленским во время визита того в США, который начался 22 сентября. Однако потом Reuters и Associated Press сообщили со ссылкой на источники, что такая встреча не планировалась и не назначена.

Журнал Time писал со ссылкой на источники, что переговоры на эту темы были и рассматривалось несколько вариантов. Первый — встречу в резиденции Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде — отклонили из опасений, что действия Зеленского расценят как поддержку республиканца в ходе предвыборной кампании. Второй вариант предполагал встречу на нейтральной территории, например совместное интервью на одном из телеканалов. Но переговоры в итоге сорвались, после того как Зеленский посетил оружейный завод на родине президента США Джо Байдена в Скрэнтоне в колеблющемся штате Пенсильвания, где губернатор — демократ. По словам собеседника Time, Трамп после этого «обиделся».

24 сентября Трамп заявил, что украинский президент «очень хочет», чтобы победу на выборах в США одержал кандидат от демократов (вице-президент Камала Харрис), так как он получает от них финансовую помощь. По словам республиканца, Зеленский — «лучший торгаш в истории», поскольку, каждый раз, приезжая в США, он получает десятки миллиардов долларов поддержки.

Визит Зеленского вызвал вопросы и у комитета сената по надзору и подотчетности палаты представителей. Его глава, республиканец Джеймс Комер, инициировал расследование, заявив, что Белый дом, возможно, злоупотребил властью ради своих предвыборных целей, оплатив поездку украинского президента за счет американского бюджета.