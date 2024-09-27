 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

CNN узнал, что Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с Трампом

Сюжет
Выборы президента США
Ранее сегодня Трамп сообщил, что встретится с украинским президентом в в Trump Tower, хотя до этого публично критиковал его, обвиняя в поддержке Харрис. По данным CNN, ради этой встречи Зеленский перенес свой отъезд из США на день
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский продлил даты своего визита в Соединенные Штаты ради встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, рассказал осведомленный источник CNN.

Ранее сегодня Трамп сообщил, что встретится с украинским президентом 27 сентября в примерно в 9:45 (16:45 мск) в Trump Tower.

По данным собеседника CNN, Зеленский, как ожидалось, должен был покинуть США 26 сентября, но «был готов продлить свое пребывание еще на один день» ради встречи с Трампом.

Ранее в своей соцсети Truth Social Трамп опубликовал пост с сообщением от Зеленского с просьбой о встрече, отправленным через заместителя посла Украины. «Я очень хочу услышать ваши мысли непосредственно и из первых уст», — написал в нем украинский лидер. Зеленский также заверил Трампа в послании, что «всегда с уважением говорит» обо всем, что с ним связано. «Я считаю, что нам важно установить личный контакт и понять друг друга на 100%», — добавил украинский президент.

Трамп анонсировал встречу с Зеленским в США в Trump Tower
Политика
Дональд Трамп

Трамп 19 сентября допустил, что проведет встречу с Зеленским во время визита того в США, который начался 22 сентября. Однако потом Reuters и Associated Press сообщили со ссылкой на источники, что такая встреча не планировалась и не назначена.

Журнал Time писал со ссылкой на источники, что переговоры на эту темы были и рассматривалось несколько вариантов. Первый — встречу в резиденции Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде — отклонили из опасений, что действия Зеленского расценят как поддержку республиканца в ходе предвыборной кампании. Второй вариант предполагал встречу на нейтральной территории, например совместное интервью на одном из телеканалов. Но переговоры в итоге сорвались, после того как Зеленский посетил оружейный завод на родине президента США Джо Байдена в Скрэнтоне в колеблющемся штате Пенсильвания, где губернатор — демократ. По словам собеседника Time, Трамп после этого «обиделся».

24 сентября Трамп заявил, что украинский президент «очень хочет», чтобы победу на выборах в США одержал кандидат от демократов (вице-президент Камала Харрис), так как он получает от них финансовую помощь. По словам республиканца, Зеленский — «лучший торгаш в истории», поскольку, каждый раз, приезжая в США, он получает десятки миллиардов долларов поддержки.

Визит Зеленского вызвал вопросы и у комитета сената по надзору и подотчетности палаты представителей. Его глава, республиканец Джеймс Комер, инициировал расследование, заявив, что Белый дом, возможно, злоупотребил властью ради своих предвыборных целей, оплатив поездку украинского президента за счет американского бюджета.

Сына миллиардера освободили из СИЗО после нападения на полковника полиции

Названы 10 самых продаваемых машин дешевле ₽3 млн

Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

Time Out составил список самых «крутых» районов мира

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца

Цены на золото выросла до исторического максимума

Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский Дональд Трамп США официальный визит встреча переговоры
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в США в Trump Tower
Политика
Time узнал, почему сорвалась встреча Зеленского с Трампом в США
Политика
Вэнс допустил уступки Киевом земель среди вариантов прекращения конфликта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 26 сен, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 26 сен, 17:40
Тренер рассказал, когда экс-капитан «Спартака» дебютирует за «Химки»Спорт, 11:49
Монсон рассказал о постоянных угрозах после отказа от паспорта СШАСпорт, 11:47
Украинские командиры рассказали о боящихся выстрелить новобранцах ВСУПолитика, 11:44
CNN узнал, что Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с ТрампомПолитика, 11:42
Тело пропавшего в открытом море у Геленджика мужчины нашли на пляжеОбщество, 11:38
Как с помощью цифровых финансовых активов привлечь иностранных инвесторовPro, 11:35
Москва представила исследование климатической повестки городов РоссииГород, 11:35
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Узбекистан и Россия договорились не вмешиваться во внутренние делаПолитика, 11:32
Суд арестовал руководителя проекта «Сибирской навигационной компании»Политика, 11:24
Mercedes-Benz планирует отказаться от двух моделей. Их любят в РоссииАвто, 11:22
ФСБ возбудила дело против журналистов ABC за репортаж из СуджиПолитика, 11:16
CNN узнал, где Израиль спрятал взрывчатку при минировании пейджеровПолитика, 11:13
Роспатент не принял возражений против «чеченского аналога KFC»Вино, 11:11
Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за 80 лет для конца сентябряОбщество, 11:09