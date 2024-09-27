CNN узнал, что Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский продлил даты своего визита в Соединенные Штаты ради встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, рассказал осведомленный источник CNN.
Ранее сегодня Трамп сообщил, что встретится с украинским президентом 27 сентября в примерно в 9:45 (16:45 мск) в Trump Tower.
По данным собеседника CNN, Зеленский, как ожидалось, должен был покинуть США 26 сентября, но «был готов продлить свое пребывание еще на один день» ради встречи с Трампом.
Ранее в своей соцсети Truth Social Трамп опубликовал пост с сообщением от Зеленского с просьбой о встрече, отправленным через заместителя посла Украины. «Я очень хочу услышать ваши мысли непосредственно и из первых уст», — написал в нем украинский лидер. Зеленский также заверил Трампа в послании, что «всегда с уважением говорит» обо всем, что с ним связано. «Я считаю, что нам важно установить личный контакт и понять друг друга на 100%», — добавил украинский президент.
Трамп 19 сентября допустил, что проведет встречу с Зеленским во время визита того в США, который начался 22 сентября. Однако потом Reuters и Associated Press сообщили со ссылкой на источники, что такая встреча не планировалась и не назначена.
Журнал Time писал со ссылкой на источники, что переговоры на эту темы были и рассматривалось несколько вариантов. Первый — встречу в резиденции Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде — отклонили из опасений, что действия Зеленского расценят как поддержку республиканца в ходе предвыборной кампании. Второй вариант предполагал встречу на нейтральной территории, например совместное интервью на одном из телеканалов. Но переговоры в итоге сорвались, после того как Зеленский посетил оружейный завод на родине президента США Джо Байдена в Скрэнтоне в колеблющемся штате Пенсильвания, где губернатор — демократ. По словам собеседника Time, Трамп после этого «обиделся».
24 сентября Трамп заявил, что украинский президент «очень хочет», чтобы победу на выборах в США одержал кандидат от демократов (вице-президент Камала Харрис), так как он получает от них финансовую помощь. По словам республиканца, Зеленский — «лучший торгаш в истории», поскольку, каждый раз, приезжая в США, он получает десятки миллиардов долларов поддержки.
Визит Зеленского вызвал вопросы и у комитета сената по надзору и подотчетности палаты представителей. Его глава, республиканец Джеймс Комер, инициировал расследование, заявив, что Белый дом, возможно, злоупотребил властью ради своих предвыборных целей, оплатив поездку украинского президента за счет американского бюджета.
Сына миллиардера освободили из СИЗО после нападения на полковника полиции
Названы 10 самых продаваемых машин дешевле ₽3 млн
Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии
Time Out составил список самых «крутых» районов мира
Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо
Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца
Цены на золото выросла до исторического максимума
Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов