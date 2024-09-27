Медведев пригрозил оставить «мокрое место» в ответ на превентивный удар

Начальник Генштаба Сил обороны Эстонии Карус не исключил нанесения превентивного удара по России для защиты НАТО. От стран, рассуждающих об этом, останется «мокрое место» в случае ответа России, пригрозил Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В случае ответа России от стран, рассуждающих о нанесении превентивного удара по ней, останется «мокрое место», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

«Люди должны принимать в расчет только одно: в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место», — пригрозил Медведев.

По его словам, ст. 5 Североатлантического договора (она гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО), «может быть, и сработает», но этого государства «уже не будет».

Начальник Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус в интервью ERR не исключил, что республика готова нанести превентивный удар по России для защиты НАТО в случае подготовки Москвы к нападению на альянс. По его словам, «до определенного момента» от Эстонии ожидалось, что она сможет самостоятельно продержаться около десяти дней в противостоянии с Россией, прежде чем на территорию республики будут переброшены натовские войска. «Теперь план таков, что мы должны суметь раздавить русских, если они нападут на Эстонию, на их собственной территории, где находятся войска, которые собираются напасть на Эстонию», — сказал он.

На этой неделе Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину. Так, в обновленной редакции документа под названием «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на нее, а перейти к применению ядерного оружия Москва может сразу при получении «достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения» и пересечении ими границы. Путин уточнил, что речь идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах. Западные страны сейчас ведут дискуссию о возможном разрешении Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.

«Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными», — заявил позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен счел планы Кремля изменить ядерную доктрину «безответственными», а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал их «попыткой запугивания» как Украины, так и альянса.