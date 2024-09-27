Орбан раскритиковал Орбана из-за заявления об Украине

Советник премьера заявил, что Зеленский, решивший противостоять России в 2022 году, поступил «безответственно», упомянув венгерское восстание 1956 года, подавленное советской армией. Виктор Орбан назвал его слова ошибкой

Виктор Орбан (Фото: Ognen Teofilovski / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал своего политического советника Балажа Орбана (однофамилец, не является родственником главы правительства), который заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, решивший противостоять России в феврале 2022 года, поступил «безответственно», сообщает 444.hu.

Балаж Орбан напомнил о венгерских событиях 1956 года. 23 октября венгры выступили против социалистических властей страны, через 12 дней восстание было подавлено советской армией.

«Учитывая 1956 год, мы бы, вероятно, не сделали того, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, поскольку это безответственно: он втянул свою страну в оборонительную войну. Столько людей погибли, столько территорий потеряно», — сказал советник.

Он назвал решение Зеленского «суверенным правом», но отметил, что Венгрия посоветовала бы Украине этого не делать с учетом того, что произошло в 1956 году.

Премьер ответил, что его советник выразился «двусмысленно, что в данном контексте является ошибкой». «Ведь наше общество строится на почве революции 1956 года, оно выросла из нее. <...> Вот почему венгерскую историю, священную и неприкосновенную для нас, не следует привлекать к дискуссии о войне и мире», — подчеркнул Виктор Орбан.

Помощник затем объяснил, что его слова были «неправильно истолкованы». Венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр призвал его уйти с поста.

Венгерский премьер не раз выступал в поддержку России. Россия — «управляемая» страна, «логичная, спокойная и предсказуемая», в то время как «поведение Запада нерационально», заявлял, в частности, он в июле. «За последние два года произошел поворот на 180 градусов. Запад отдал приказ миру выступить против России и поддержать Запад. Но сейчас мы находимся на той стадии, когда все постепенно становятся на сторону России», — говорил Орбан.

Летом он совершил поездку в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон в рамках своей мирной миссии, по итогам которой составил свой мирный план. Премьер настаивает в первую очередь на прекращении огня. «Если мы будем ждать мирного плана, приемлемого для обеих сторон в войне на Украине, мира никогда не будет», — убежден глава венгерского правительства. «У меня в рукаве есть еще несколько козырей «миротворческой миссии», — утверждал Орбан.