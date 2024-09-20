Орбан и вице-премьер Италии выступили за срочное прекращение боев на Украине

Орбан и Сальвини выступили за срочное прекращение конфликта на Украине

Маттео Сальвини (слева) и Виктор Орбан (справа) (Фото: Daniele Buffa / Global Look Press)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразили одинаковую позицию о необходимости срочного прекращения конфликта на Украине, передает итальянское агентство ANSA.

«Вице-премьер и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе в Будапеште, продолжавшейся более часа, сошлись на необходимости срочного прекращения конфликта на Украине», — говорится в сообщении.

В июле Орбан посетил Россию, Украину, Китай и США в рамках «мирной миссии». Глава венгерского правительства предлагал установить режим прекращения огня, что, по его мнению, ускорило бы начало переговоров. По итогам миссии он направил всем лидерам стран ЕС предложения по урегулированию конфликта.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что союз поддерживает только один мирный план — и это «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.

В «формулу мира» входят возврат к границам 1991 года, вывод российских войск с территории Украины, фиксация окончания конфликта, возвращение справедливости, недопущение эскалации и т.д. Россия критикует «формулу мира» Украины и заявляет, что Киеву пора принять «новые территориальные реалии».