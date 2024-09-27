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Военная операция на Украине ,  
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Лавров призвал ООН не втягиваться в «псевдомирные» инициативы по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Лавров на встрече с генсеком ООН отметил, что структуры организации не должны втягиваться в политизированные инициативы по урегулированию на Украине и должны быть беспристрастны относительно преступлений Киева в ходе конфликта
Сергей Лавров и Антониу Гуттериш
Сергей Лавров и Антониу Гуттериш (Фото: MID_Russia / Telegram)

ООН не должна втягиваться в «псевдомирные» инициативы по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в США.

«Гутерришу адресован настоятельный призыв не допускать втягивания представителей ооновских структур в политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского кризиса», — сказано в сообщении МИДа по итогам их беседы.

Лавров также отметил, что руководство и сотрудники Секретариата ООН должны придерживаться «принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе применительно к преступлениям киевского режима».

Российский министр и генсек ООН также обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, нарушение США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года относительно российских дипломатов, сотрудничество России и всемирной организации.

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В середине июня президент Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и начала мирных переговоров с Украиной: вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе с территорий, которые сейчас контролирует Киев; официальный отказ Украины от планов вступления в НАТО; закрепление в международных договорах статуса Крыма, Севастополя и новых регионов как российских; снятие западных санкций. Украинский лидер Владимир Зеленский тогда назвал это ультиматумом.

Примерно в то же время Киев провел свой первый мирный саммит в Швейцарии. Гуттериш не поехал на него, ООН участвовала в качестве наблюдателя. На конференции обсуждали некоторые пункты украинской «формулы мира», которую Россия не считает реалистичным основанием для урегулирования.

После нападения ВСУ на Курскую область Путин с сомнением высказывался о возможности мирных переговоров с Киевом. В начале сентября Зеленский заявил, что операция украинской армии в Курской области является одной из пяти частей «плана победы», который не был представлен публично.

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ООН Сергей Лавров Антонио Гутерриш мирные переговоры Украина
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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