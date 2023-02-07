Глава СНБО исключил «корейский вариант» решения украинского вопроса

Глава СНБО Данилов: конфликт на Украине не может быть решен по «корейскому варианту»

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Конфликт на Украине не может быть решен по аналогии с конфликтом на Корейском полуострове. Об этом заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов в своем Twitter.

«Украина не Корея. Не будет 38-х и прочих параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты выхода «российского боевого корабля» установлены, изменений не предвидится, работают Силы обороны Украины», — написал Данилов.

По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Республику Корею. Госграница между ними установлена соглашением о перемирии по итогам войны 1950–1953 годов. Мирный договор между этими двумя государствами не подписан до сих пор.

При этом в январе сам Данилов заявил, что Киеву предлагают «корейский вариант» как один из возможных путей завершения конфликта на Украине. «Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно», — оценил эту инициативу Данилов. При этом он отметил, что власти Южной Кореи жалеют об этих уступках. Данилов также заявил, что обсуждением «корейского варианта» с российской стороны занимается замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

В Москве отрицают участие Козака в подобных переговорах. В Евросоюзе также заявили, что переговоров по этому вопросу с Россией не ведут.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 7 февраля заявил, что «проброс» со стороны Украины тезиса о «корейском варианте» решения конфликта является первым шагом к признанию сложившихся на земле реалий. При этом экс-глава российского государства отметил различия двух конфликтов: разделение Корейского полуострова по 38-й параллели создало две суверенных страны — Северную и Южную Кореи, а Донбасс с Запорожской и Херсонской областями были присоединены Россией по результатам референдумов.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что Москва обладает «самым грозным оружием». О наличии ядерного оружия также заявляют власти КНДР, страна регулярно проводит испытания баллистических ракет.