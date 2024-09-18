США решили продвигать мирный план Зеленского на Генассамблее ООН

США ознакомились с планом Зеленского и пытаются понять, как его можно продвигать на неделе высокого уровня в рамках Генассамблеи ООН, сказала постпред. Россия исключает переговоры до вытеснения ВСУ из Курской области

Соединенные Штаты ознакомились с положениями плана украинского президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта и пытаются понять, как могут его продвигать на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября. Об этом заявила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в рамках пресс-конференции.

«Мы видели мирный план президента [Украины Владимира] Зеленского. Мы полагаем, что в нем излагаются стратегия и план, которые могут сработать, нам нужно понять, как мы можем его продвигать в то время, когда будем общаться с главами государств, которые будут здесь в Нью-Йорке», — сказала она.

Как писал Bloomberg со ссылкой на два источника, Зеленский планирует представить американскому президенту Джо Байдену «план победы» в рамках Генассамблеи ООН. В него, по данным агенстства, входят следующие условия: вступление Украины в НАТО и ЕС, заключение соглашений в области экономики и безопасности и продолжение военной помощи. Этой инициативой Зеленский собирается поделиться также с кандидатами на пост президента США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Соединенные Штаты ожидают, что план Киева будет «скорее максималистским и концептуальным, чем детализированным», сказал изданию высокопоставленный чиновник.

Киев настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России по результатам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годы. Москва отвергает такой вариант урегулирования. Зеленский исключал возможность территориальных уступок ради окончания конфликта.

Россия со своей стороны настаивает на признании в своем составе республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, вывода оттуда украинских войск и закрепленном отказе Украины от вступления в НАТО. Киев отказывается от переговоров на таких условиях. После вторжения ВСУ в Курскую область в Москве исключали переговоры до того, как украинские войска вытеснят с российской территории.