 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

США решили продвигать мирный план Зеленского на Генассамблее ООН

Постпред Томас-Гринфилд: США будут продвигать мирный план Зеленского в ООН
Сюжет
Военная операция на Украине
США ознакомились с планом Зеленского и пытаются понять, как его можно продвигать на неделе высокого уровня в рамках Генассамблеи ООН, сказала постпред. Россия исключает переговоры до вытеснения ВСУ из Курской области

Соединенные Штаты ознакомились с положениями плана украинского президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта и пытаются понять, как могут его продвигать на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября. Об этом заявила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в рамках пресс-конференции.

«Мы видели мирный план президента [Украины Владимира] Зеленского. Мы полагаем, что в нем излагаются стратегия и план, которые могут сработать, нам нужно понять, как мы можем его продвигать в то время, когда будем общаться с главами государств, которые будут здесь в Нью-Йорке», — сказала она.

Зеленский предложил лишить россиян комфортной жизни «для переговоров»
Политика
Владимир Зеленский

Как писал Bloomberg со ссылкой на два источника, Зеленский планирует представить американскому президенту Джо Байдену «план победы» в рамках Генассамблеи ООН. В него, по данным агенстства, входят следующие условия: вступление Украины в НАТО и ЕС, заключение соглашений в области экономики и безопасности и продолжение военной помощи. Этой инициативой Зеленский собирается поделиться также с кандидатами на пост президента США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Соединенные Штаты ожидают, что план Киева будет «скорее максималистским и концептуальным, чем детализированным», сказал изданию высокопоставленный чиновник.

Киев настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России по результатам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годы. Москва отвергает такой вариант урегулирования. Зеленский исключал возможность территориальных уступок ради окончания конфликта.

Россия со своей стороны настаивает на признании в своем составе республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, вывода оттуда украинских войск и закрепленном отказе Украины от вступления в НАТО. Киев отказывается от переговоров на таких условиях. После вторжения ВСУ в Курскую область в Москве исключали переговоры до того, как украинские войска вытеснят с российской территории.

Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео

В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты

В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%

Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции

Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.

Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Украина США Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Действительно ли ЕС готов к посредничеству в урегулировании на Украине
Политика
Кремль не увидел очертаний мирного урегулирования на Украине
Политика
В Германии предложили контактную группу по урегулированию на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 101,51 (+0,23) Инвестиции, 17 сен, 17:39 Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 91,43 (+0,29) Инвестиции, 17 сен, 17:39
США решили продвигать мирный план Зеленского на Генассамблее ООНПолитика, 02:30
Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотникиПолитика, 02:07
Стало известно как Израиль заминировал пейджеры «Хезболлы»Политика, 01:50
Пентагон оценил увеличение численности Вооруженных сил РоссииПолитика, 01:38
Миссию МВФ по обзорам экономики России отложили из-за «неготовности»Экономика, 01:15
Киев выразит Польше протест из-за задержания УсикаОбщество, 01:01
Возвращающий зрение чип компании Маска признали «прорывным устройством»Технологии и медиа, 00:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Ярославле загорелось здание с покрышками и горючимОбщество, 00:48
Задержанного в Польше боксера Усика отпустилиСпорт, 00:34
«Бавария» забила рекордные 9 голов в матче Лиги чемпионовСпорт, 00:17
Al Jazeera узнал объем взрывчатки во взорвавшихся в Ливане пейджерахПолитика, 00:12
Axios узнал, когда Израиль согласовал массовый подрыв пейджеров в ЛиванеПолитика, 00:11
Пострадавших при нападении на школу в Челябинске детей доставили в МосквуОбщество, 00:09
Над Брянской областью сбили 10 беспилотниковПолитика, 00:06