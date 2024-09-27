Лукашенко: Зеленский не слышит и не хочет ничего слышать о контактах с Россией

Лукашенко заявил, что Зеленский не хочет контактировать с Россией

Белоруссия поддерживает контакты с Украиной, сообщил Лукашенко, но с Россией у Украины контактов нет. Зеленский говорил, что работает над планом, чтобы вести переговоры с Россией. Россия также заявляла о возможности переговоров

Александр Лукашенко на встрече со студентами инженерно-технических вузов Минска в формате «Открытый микрофон» (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет поддерживать контакты с Россией. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече со студентами в БГУИР.

Он рассказал им, что Белоруссия «с украинцами тоже, я открыто сказал, поддерживает по определенным каналам контакты». «Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», — сказал он (цитата по БЕЛТА).

В конце сентября Зеленский заявлял, что Украина работает над планом, который позволит в дальнейшем проводить переговоры с Россией. В начале сентября президент России Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров, но российской армии необходимо разобраться с «бандитами» в Курской области.

У Украины есть «план победы», писало, в частности, издание The Times. Он содержал четыре пункта: гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», продолжение операции ВСУ в Курской области, запрос о «специфическом» современном оружии и международная финансовая помощь Украине.

Россия представила основу для мирных переговоров в июне 2024 года. Тогда, выступая на встрече с руководством МИД России, Владимир Путин изложил российские условия запуска мирного процесса с Украиной. Прежде всего это полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Среди других условий он назвал: