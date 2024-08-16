Дело о покушении на убийство Прилепина поступило в военный суд

Захар Прилепин (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Материалы уголовного дела в отношении гражданина Украины Александра Пермякова, которому вменяют покушение на убийство писателя Захара Прилепина, поступили во 2-ой окружной военный суд, следует из карточки дела на сайте инстанции.

Дело зарегистрировано в пятницу, 16 августа. Дата слушания пока не назначена.

Пермякову предъявлено обвинение по целому ряду статьей:

п. «б» ч. 3 ст. 205 — террористический акт;

ст. 205.3 — прохождение обучения в целях осуществления теракта;

ч. 4 ст. 222 — незаконное приобретение оружия;

ч. 4 ст. 222.1 — незаконное приобретение взрывчатых веществ, два эпизода;

ч. 3 ст. 223.1 — незаконное изготовление взрывчатых веществ;

ч. 4 ст. 327 — подделка документов.

По версии следствия, летом 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) привлекли Пермякова к теракту в отношении Прилепина за 145 тыс. руб. Молодой человек прошел обучение стрельбе, методам сборки бомб, ведению слежки. СБУ снабдила обвиняемого средствами связи, оружием, боеприпасами, поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана. Он признался, что был завербован украинскими спецслужбами в 2018 году, в Россию приехал «с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина».

Пермяков следил за писателем, а в апреле 2023 года изготовил в Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил недалеко от его дома.

Машина Прилепина взорвалась на трассе в Нижегородской области 6 мая. Погиб соратник писателя, уроженец Луганска Александр Шубин. Находившийся за рулем Прилепин был ранен, его прооперировали.

Пермякова задержали в день взрыва, а арестовали 8 мая.

МИД России возложил ответственность за покушение на Украину и страны Запада. Киев не подтвердил и не опроверг свою причастность к произошедшему.