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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала о предостережении разведки США из-за дальнобойных ракет Киева

NYT: разведка США предостерегла от разрешения для Киева бить вглубь России
Сюжет
Военная операция на Украине
Разведка считает, что Россия серьезно ответит на разрешение для Киева бить дальнобойным оружием по ее территории, а влияния на развитие конфликта для Украины такое решение не окажет

Разведка США считает, что если Вашингтон согласится разрешить Киеву удары дальнобойным оружием по территории России, то Москва может принять серьезные ответные меры против США и их союзников, не исключены атаки со смертельным исходом, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Среди возможных ответов названы активизация диверсионных действий в Европе, например, поджогов, потенциальные атаки на европейские и американские военные базы. Первый вариант в разведке США считают более вероятным.

Кроме того, разведка полагает, что значение предоставления такого права для Украины невелико, так как она располагает ограниченным количеством оружия и будут ли новые его поставки, неясно.

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Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил Запад дать разрешение использовать его дальнобойное оружие для ударов по российской территории и дать Киеву еще таких ракет (уже поставлялись американские ATACMS, британские Storm Shadow, французские Scalp).

Позиции различных стран и политических структур на Западе по вопросу такого разрешения для Украины разнятся. Например, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что снятие подобных ограничений не станет переходом красной линии, после которой НАТО будет «в состоянии войны» с Москвой. Европарламент одобрил резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения такого рода.

В ходе визита в США Зеленский провел встречу с президентом Джо Байденом, но на ней не было заявлений по поводу дальнобойного оружия. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что после встречи двух лидеров не ожидаются «какие-либо новые объявления» о разрешении Украине бить западным оружием вглубь России.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин выражал надежду, что у Вашингтона «хватит ума и разума» не давать Киеву согласие на нанесение ударов вглубь территории России западными вооружениями. Последствия этого он назвал "очевидными".

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Дальнобойное оружие США
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