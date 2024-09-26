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Военная операция на Украине ,  
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МИД выразил надежду, что США не разрешат Украине удары по России

МИД: Россия надеется, что у США хватит ума не разрешать удары по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Белгород после обстрела, сентябрь 2024 года
Белгород после обстрела, сентябрь 2024 года (Фото: Reuters)

Москва надеется, что у США «хватит ума и разума» не давать Киеву согласие на нанесение ударов вглубь территории России западными вооружениями, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

«Я думаю, последствия этого очевидны для всех. Хотелось бы верить, что у американской стороны хватит ума и разума не доводить до этой ситуации», — сказал он «РИА Новости» на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Президент Владимир Путин ранее заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь страны «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его словам, Украина не в состоянии наносить такие удары сама, они возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Путин 25 сентября предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия. В частности в проекте «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» расширили категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются «мероприятия ядерного сдерживания».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 сентября заявил, что в США начинает пропадать «ощущение взаимного сдерживания», и в вопросе поддержки Украины американские власти «перевалили за тот порог», который сами себе установили, а это опасно.

«Тут шутят про наши красные линии — не надо шутить про наши красные линии. И они прекрасно знают, где они проходят», — сказал Лавров.

Вопрос министру был связан с сообщением Reuters о планах США передать украинской армии крылатые ракеты большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM). Их дальность превышает 300 км, ракеты запускаются с истребителей F-16, ранее полученных Киевом. Собеседники агентства оценили срок доставки в несколько месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября призвал союзников проигнорировать красные линии Москвы и позволить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России.

«Нам необходимо иметь возможность [для ударов дальнобойным оружием] не только на территории Украины, но и на территории России, чтобы побудить Россию к миру», — сказал Зеленский на встрече контактной группы «Рамштайн» по Украине. Der Spiegel писал, что украинский лидер лично примет участие во встрече в формате «Рамштайн» на авиабазе ВВС США в Германии, чтобы лично попросить у союзников дать больше оружия.

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Теги
МИД США Дальнобойное оружие Сергей Вершинин
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