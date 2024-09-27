Израиль сообщил о перехвате запущенной из Йемена ракеты
Израильская система ПВО перехватила выпущенную из Йемена ракету, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.
«Ракета, выпущенная из Йемена, была успешно перехвачена системой ПВО Arrow. После перехвата и падения осколков были слышны сирены и взрывы», — сказано в сообщении.
Речь идет о боеприпасе класса «земля-земля», его перехватили за пределами территории Израиля, уточнили в ЦАХАЛ.
Из-за пуска ракеты звучали сирены в центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве, сообщает The Times of Israel.
После пуска ракеты йеменские хуситы анонсировали скорое важное заявление, передает местный телеканал Almasirah.
Напряженность на Ближнем Востоке усиливается на фоне эскалации между Израилем и Ливаном, где базируется шиитская группировка «Хезболла».
В середине сентября в Ливане произошел массовый подрыв пейджеров, раций и другой техники, в котором «Хезболла» обвинила Израиль. Стороны усилили взаимные обстрелы. ЦАХАЛ 23 сентября объявила о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее цели — поражение инфраструктуры группировки «Хезболла» и создание условий для возвращения домой жителей севера Израиля, который граничит с Ливаном. В Израиле допустили, что следующим шагом будет наземное наступление против «Хезболлы».
По данным Минздрава Ливана, на этой неделе от ударов со стороны Израиля погибли около 700 человек.
В ночь на 22 сентября, когда «Хезболла» выпустила более чем 100 ракет по Израилю, военные ЦАХАЛ заявили также о перехвате нескольких воздушных целей, летевших со стороны Ирака.
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