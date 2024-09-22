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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Из Ливана по Израилю выпустили более 100 ракет за утро

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Война Израиля с ХАМАС
«Хезболла» утром в воскресенье несколько раз обстреляла территорию Израиля, есть раненые. Ливанская группировка назвала атаку ответом на массовые взрывы пейджеров, Израиль не подтверждал свою причастность

Утром 22 сентября из Ливана по северу Израиля было запущено более 100 ракет, сообщает Армия обороны страны ЦАХАЛ.

Ракеты запускали в несколько волн: в промежуток между 6:24 и 7:00 (совпадает с мск) — около 85, с 4:48 до 5:10 утра — еще более 20. Times of Israel со ссылкой на военных пишет, что атаку осуществила ливанская группировка «Хезболла».

По данным военных, большинство ракет удалось перехватить, но в Изреельской долине в результате падения осколков есть небольшие повреждения, легко ранен мужчина. The Jerusalem Post позднее сообщила о четвертой ракетной атаке со стороны «Хезболлы», во время которой в пригороде Хайфы Кирьят-Балик было повреждено два дома, пострадали три человека. По данным службы скорой помощи «Маген Давид Адом», они получили осколочные ранения, людей доставили в больницы. На месте удара начался пожар.

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Фото:Amr Abdallah Dalsh / Reuters

«Хезболла» утверждает, что целью атаки была авиабаза Рамат-Давид на севере Израиля. Группировка также взяла на себя ответственность за ракетный обстрел района Крайот близ Хайфы, заявив, что намеревалась поразить объект, принадлежащий оборонной фирме Rafael.

Ракетный обстрел «Хезболла» назвала ответом на взрывы пейджеров в Ливане на прошлой неделе, в результате которых погибли более 30 человек, тысячи получили ранения. Ответственность за атаку возложили на Израиль, лидер ливанского движения Хасан Насрулла заявил, что страна «перешла все красные линии».

Израиль официально не комментировал свою причастность ко взрывам, но вскоре после этого израильский военно-политический кабинет правительства уполномочил премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта на принятие решений о боевых действиях против «Хезболлы». 20 сентября израильские ВВС нанесли удар по Бейруту, в ходе которого был убит высокопоставленный член командования «Хезболлы» Ибрагим Акиль. По данным ливанских властей, погибли более 30 человек.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль Ливан ракетный удар обстрел Хезболла
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