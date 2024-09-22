Израиль сообщил о перехвате воздушных целей со стороны Ирака

ЦАХАЛ заявила о перехвате воздушных целей со стороны Ирака после атак «Хезболлы»

Этой ночью Израиль подвергся ракетному удару со стороны «Хезболлы», после были перехвачены «подозрительные воздушные цели» со стороны Ирака. Ранее Израиль пыталось атаковать «Исламское сопротивление в Ираке»

Работа системы ПВО Израиля «Железный купол» (Фото: Jim Urquhart / Reuters)

На севере Израиля, в районе Голанских высот, было перехвачено несколько воздушных целей, летевших со стороны Ирака, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в районе южных Голанских высот, несколько подозрительных воздушных целей приблизились к Израилю со стороны Ирака. Цели были перехвачены, сообщений о пострадавших не поступало», — сообщается в телеграм-канале армии.

В сообщении добавили, что цели не пересекли границы территории Израиля.

Этой ночью страна также подвергается атакам со стороны ливанской «Хезболлы». В северной части Израиля, граничащей с Ливаном, звучат сирены. ЦАХАЛ сообщила о примерно десяти ракетах, выпущенных с территории соседней страны. Как утверждают израильские военные, они были перехвачены. Однако «Хезболла» утверждает, что ракет было свыше сотни. Она также заявила, что ударила по авиабазе Рамат-Давид израильских ВВС.

Атака группировки последовала за терактами в Ливане с пейджерами и другой техникой, которые, предположительно, организовал Израиль, и за авиаударом по Бейруту.

В ночь на 18 сентября израильские истребители перехватили на севере страны беспилотник, приближавшийся со стороны Ирака. О других воздушных целях, двигавшихся со стороны Ирака, ЦАХАЛ сообщала в апреле, когда по Израилю был нанесен удар Ираном вместе с силами Йемена.

Ближневосточные СМИ сообщают и о других эпизодах атак со стороны Ирака по Израилю. Их совершали от лица «Исламского сопротивления в Ираке»: Al Jazeera передавал, что 18 сентября «Сопротивление» ударило по цели в Хайфе — городе на севере Израиля. Как сообщало иракское агентство ISNA, по нему же движение пыталось ударить в январе. Иранский PressTV сообщал о еще одном ударе в июле.

На фоне сообщений об атаках по северу Израиля 22 сентября ЦАХАЛ опубликовала сообщение, согласно которому будут внесены «внесены изменения в оборонительные руководящие принципы Командования тыла» в этом районе.