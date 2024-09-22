Израиль сообщил о перехвате воздушных целей со стороны Ирака
На севере Израиля, в районе Голанских высот, было перехвачено несколько воздушных целей, летевших со стороны Ирака, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в районе южных Голанских высот, несколько подозрительных воздушных целей приблизились к Израилю со стороны Ирака. Цели были перехвачены, сообщений о пострадавших не поступало», — сообщается в телеграм-канале армии.
В сообщении добавили, что цели не пересекли границы территории Израиля.
Этой ночью страна также подвергается атакам со стороны ливанской «Хезболлы». В северной части Израиля, граничащей с Ливаном, звучат сирены. ЦАХАЛ сообщила о примерно десяти ракетах, выпущенных с территории соседней страны. Как утверждают израильские военные, они были перехвачены. Однако «Хезболла» утверждает, что ракет было свыше сотни. Она также заявила, что ударила по авиабазе Рамат-Давид израильских ВВС.
Атака группировки последовала за терактами в Ливане с пейджерами и другой техникой, которые, предположительно, организовал Израиль, и за авиаударом по Бейруту.
В ночь на 18 сентября израильские истребители перехватили на севере страны беспилотник, приближавшийся со стороны Ирака. О других воздушных целях, двигавшихся со стороны Ирака, ЦАХАЛ сообщала в апреле, когда по Израилю был нанесен удар Ираном вместе с силами Йемена.
Ближневосточные СМИ сообщают и о других эпизодах атак со стороны Ирака по Израилю. Их совершали от лица «Исламского сопротивления в Ираке»: Al Jazeera передавал, что 18 сентября «Сопротивление» ударило по цели в Хайфе — городе на севере Израиля. Как сообщало иракское агентство ISNA, по нему же движение пыталось ударить в январе. Иранский PressTV сообщал о еще одном ударе в июле.
На фоне сообщений об атаках по северу Израиля 22 сентября ЦАХАЛ опубликовала сообщение, согласно которому будут внесены «внесены изменения в оборонительные руководящие принципы Командования тыла» в этом районе.
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
Обзор на новый Cybertruck Beast
Что такое декантация и аэрация вина
Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов