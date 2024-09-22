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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль сообщил о перехвате воздушных целей со стороны Ирака

ЦАХАЛ заявила о перехвате воздушных целей со стороны Ирака после атак «Хезболлы»
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Этой ночью Израиль подвергся ракетному удару со стороны «Хезболлы», после были перехвачены «подозрительные воздушные цели» со стороны Ирака. Ранее Израиль пыталось атаковать «Исламское сопротивление в Ираке»
Работа системы ПВО Израиля &laquo;Железный купол&raquo;
Работа системы ПВО Израиля «Железный купол» (Фото: Jim Urquhart / Reuters)

На севере Израиля, в районе Голанских высот, было перехвачено несколько воздушных целей, летевших со стороны Ирака, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в районе южных Голанских высот, несколько подозрительных воздушных целей приблизились к Израилю со стороны Ирака. Цели были перехвачены, сообщений о пострадавших не поступало», — сообщается в телеграм-канале армии.

В сообщении добавили, что цели не пересекли границы территории Израиля.

Этой ночью страна также подвергается атакам со стороны ливанской «Хезболлы». В северной части Израиля, граничащей с Ливаном, звучат сирены. ЦАХАЛ сообщила о примерно десяти ракетах, выпущенных с территории соседней страны. Как утверждают израильские военные, они были перехвачены. Однако «Хезболла» утверждает, что ракет было свыше сотни. Она также заявила, что ударила по авиабазе Рамат-Давид израильских ВВС.

Атака группировки последовала за терактами в Ливане с пейджерами и другой техникой, которые, предположительно, организовал Израиль, и за авиаударом по Бейруту.

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В ночь на 18 сентября израильские истребители перехватили на севере страны беспилотник, приближавшийся со стороны Ирака. О других воздушных целях, двигавшихся со стороны Ирака, ЦАХАЛ сообщала в апреле, когда по Израилю был нанесен удар Ираном вместе с силами Йемена.

Ближневосточные СМИ сообщают и о других эпизодах атак со стороны Ирака по Израилю. Их совершали от лица «Исламского сопротивления в Ираке»: Al Jazeera передавал, что 18 сентября «Сопротивление» ударило по цели в Хайфе — городе на севере Израиля. Как сообщало иракское агентство ISNA, по нему же движение пыталось ударить в январе. Иранский PressTV сообщал о еще одном ударе в июле.

На фоне сообщений об атаках по северу Израиля 22 сентября ЦАХАЛ опубликовала сообщение, согласно которому будут внесены «внесены изменения в оборонительные руководящие принципы Командования тыла» в этом районе.

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