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Операция Израиля в Ливане ,  
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В канцелярии премьера Израиля опровергли скорое перемирие с «Хезболлой»

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Советник Биньямина Нетаньяху заявил, что израильский лидер даже не ответил на предложение США и Франции по перемирию и не отдавал никаких распоряжений об ослаблении ударов по «Хезболле»
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергает сообщения в СМИ о том, что в скором времени будет объявлено о прекращении огня с ливанской шиитской группировкой «Хезболла», заявил советник израильского лидера Дмитрий Гендельман.

По его словам, Нетаньяху даже не ответил на американо-французское предложение о прекращении огня. «Сообщение о якобы имевшей место директиве об ослаблении боевых действий на севере также не соответствует действительности. Премьер-министр поручил Армии обороны Израиля продолжать боевые действия в полную силу и в соответствии с представленными ему планами», — ответил Гендельман. Советник израильского лидера отметил, что боевые действия в секторе Газа также будут вестись «до достижения всех целей войны».

Ранее британский телеканал Sky News и ливанский MTV сообщили, что в скором времени Израиль и «Хезболла» объявят о перемирии. Израильский 12-й канал также утверждал со ссылкой на источники, что Нетаньяху приказал ЦАХАЛ снизить интенсивность ударов по Ливану.

Основную работу по подготовке предложений по прекращению огня между Израилем и «Хезболлой» вели Вашингтон и Париж. Вечером 25 сентября США и Франция наряду с Австралией, Великобританией, Германией, Италией, Канадой, Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией выпустили совместное заявление с призывом к сторонам заключить соглашение о прекращении огня сроком на 21 день. В коммюнике отмечается, что и само перемирие, и потенциальное дипломатическое урегулирование конфликта, которое должно быть достигнуто в этот трехнедельный срок, должны соответствовать резолюции Совета Безопасности ООН № 1701. Этот документ, принятый в августе 2006 года для прекращения Второй ливанской войны, предписывает очистить район южнее Литани от всех вооруженных формирований, кроме миротворческих сил ООН и подразделений регулярной ливанской армии.

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Тир, Ливан

В тот же день командующий северным командованием Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ори Гордин заявил о вступлении страны в «новую фазу» военной кампании против ливанской группировки и призвал военных быть «тщательно подготовленными» к наземному наступлению на Ливан. Ранее сообщалось, что на фоне массовых взрывов пейджеров и раций членов «Хезболлы» ЦАХАЛ перебросила из сектора Газа к границе с Ливаном 98-ю дивизию, которая состоит из бригад коммандос и парашютно-десантных подразделений.

Израиль и «Хезболла» регулярно обмениваются ударами с начала октября 2023 года, однако обстановка на ливано-израильской границе значительно обострилась в последние несколько недель. 17–18 сентября в Ливане детонировали сотни пейджеров и раций, принадлежавших членам «Хезболлы». Свыше 40 людей погибли, около 4 тыс. получили ранения, некоторые лишились пальцев, кистей рук и зрения. Израиль официально отрицает свою причастность.

Вслед за этим ЦАХАЛ начала наносить точечные удары по военным объектам и инфраструктуре «Хезболлы», их интенсивность значительно возросла с 22 сентября. Лишь за 23 сентября в результате израильских авианалетов погибли около 500 человек, это самый высокий показатель со времен гражданской войны в Ливане 1975–1990 годов. Всего за три предшествующих дня погибли 636 человек, около 2 тыс. были ранены, заявили в Министерстве здравоохранения Ливана.

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Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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