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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Maxar показала спутниковые снимки массового отъезда армян из Карабаха

Maxar показала спутниковые снимки массового отъезда армян из Нагорного Карабаха
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
По последним данным, в Армению из Карабаха прибыли почти 30 тыс. беженцев. Maxar показала спутниковые снимки дороги в Лачинском коридоре, который соединяет регион и страну

Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters

Космическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки, на которых видны длинные очереди из автомобилей в Нагорном Карабахе в то время, когда этнические армяне покидают регион. Reuters уточняет, что кадры сделаны в Лачинском коридоре — это дорога, соединяющая Карабах и Армению.

Этнические армяне покидают регион после завершения там «антитеррористической операции» Азербайджана. Она началась 19 сентября и завершилась на следующий день. Баку и Степанакерт по предложению российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня. Оно также включало пункты о демилитаризации региона армянской стороной и реинтеграции Карабаха как части Азербайджана.

Армения не участвовала в формировании соглашения, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он также отрицал присутствие армянской армии в регионе. После событий 19–20 сентября в республике прошли протесты, где звучали требования об отставке Пашиняна.

Советник президента Карабаха Давид Бабаян допускал, что из региона уедет 99,9% армянского населения (более 120 тыс. человек) из-за нежелания жить в составе Азербайджана и опасений этнических чисток.

По данным на 26 сентября, в Армению прибыли более 28 тыс. беженцев-карабахцев, за сутки их число выросло в четыре раза. Пашинян отмечал, что эвакуация жителей Карабаха в республику будет происходить, если там не будет возможности для их проживания. Хотя в Армении подготовили места для 40 тыс. человек, приоритет — чтобы армяне в Карабахе остались жить в своих домах, указывал политик.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Нагорный Карабах Армения беженцы Азербайджан
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