Кремль напомнил сказавшей «увы, Владимир» Клинтон о кнопке «перегрузка»

Хиллари Клинтон (Фото: Zach Gibson / Getty Images)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон о «кнопке перезагрузки», после того как она заявила о вине Владимира Путина в расширении НАТО, обратившись к нему со словами: «Увы, Владимир. Ты сам в этом виноват», сообщает корреспондент РБК.

«Госпожа Клинтон известна у нас своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия. Конечно, здесь, наверное, следует напомнить Клинтон и всем тем, кто с ней склонен соглашаться, напомнить подмену понятий «перестройка» и «перегрузка» или что там было — по-моему, «разрядка» и «перегрузка». Вот та знаменитая кнопка», — сказал Песков.

Он счел ее слова «непреднамеренной ошибкой, хотя весьма говорящей сама по себе».

Говоря об обвинениях экс-госсекретаря, он также обратил внимание на «многочисленные волны расширения НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса» к российским границам. Путин «настойчиво предлагал» Западу «выйти на подписание некоего документа, проект которого, кстати говоря, был приготовлен российской стороной», однако западные страны отказались от переговоров. «Здесь совершенно ясно становится, что стало причиной специальной военной операции, которая проводится и продолжается», — заключил представитель Кремля.

В 2009 году встреча главы МИД России Сергея Лаврова и тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон в Женеве обернулась курьезом, когда Клинтон подарила российскому коллеге символическую «кнопку перезагрузки» отношений двух стран, предложив вместе «нажать на нее». Однако американская сторона ошиблась в переводе, написав на кнопке русское слово «перегрузка» вместо «перезагрузка». На это обратил внимание глава российского внешнеполитического ведомства. В конечном итоге Лавров и Клинтон вместе нажали на «кнопку перезагрузки».

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