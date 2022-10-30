Кремль сформулировал возможную платформу для переговоров Путина и Байдена

Владимир Путин и Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, что могло бы быть платформой для переговоров Владимира Путина с Джо Байденом. Это желание США прислушаться к озабоченностям России по гарантиям безопасности и «вернуться к состоянию на декабрь—январь».

«Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь—январь и задаться вопросом, то, что предлагают русские, может, не все нас устраивает, но, может быть, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров. Я имею ввиду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон», — сказал Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин».

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