Хиллари Клинтон обратилась к Путину словами «увы, Владимир»

Клинтон в обращении к Путину назвала его по имени и обвинила в расширении НАТО

Хиллари Клинтон (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обратилась к президенту России Владимиру Путину по имени и сказала, что тот сам виноват в расширении НАТО. Об этом сообщает Reuters.

«Увы, Владимир. Ты сам в этом виноват», — сказала Клинтон, отметив, что Североатлантический альянс стал расширяться из-за действий российских политиков. По ее словам, никого «не заставляют вступать в НАТО», это собственный выбор каждой страны.

21 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Восточной Европы самостоятельно решили присоединиться к блоку, а не сам Североатлантический альянс занимается агрессивным расширением на Восток. По его словам, граждане Польши, Латвии и Литвы имеют полное право определять свое будущее.

Россия неоднократно выступала с критикой расширения НАТО, называя это угрозой своей безопасности. Президент Владимир Путин подчеркивал, что альянс обманул Россию, нарушив обещание не продвигаться на Восток «ни на дюйм».

Он также отметил, что существует непосредственная угроза для страны в случае потенциального вступления в НАТО Украины. Киев закрепил стремление присоединиться к блоку в своей Конституции. Это намерение Путин назвал одной из причин начала военной операции на Украине.