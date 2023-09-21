Столтенберг заявил, что Восток идет в НАТО, а не НАТО на Восток

Страны, которые хотят вступить в альянс, имеют право сами определять свое будущее, считает генсек НАТО. С критикой расширения военного блока, в том числе потенциального вступления Украины, не раз выступала Россия

Йенс Столтенберг (Фото: Bing Guan / Reuters)

Североатлантический альянс не занимается агрессивным расширением на Восток, страны Восточной Европы самостоятельно решали вступить в него, заявил в ходе выступления в Нью-Йорке генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Трансляцию вел Reuters.

«НАТО агрессивно расширяется на Восток? Нет, это Восток решает присоединиться к НАТО», — сказал он, назвав такое решение «демократическим и свободным».

Столтенберг привел в пример страны Восточной Европы, которые ранее уже вступили в блок, — Польшу, Латвию и Литву. По его словам, граждане этих стран, а не Россия, имеют право определять свое будущее. «Граждане Литвы принимают решение о том, что будет делать Литва», — подчеркнул он.

С критикой расширения НАТО неоднократно выступала Москва, называя это угрозой своей безопасности. Президент Владимир Путин говорил, что Североатлантический альянс обманул Россию, нарушив обещание не продвигаться на Восток «ни на дюйм». «Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули», — отмечал глава государства.

Отдельно Путин не раз говорил о непосредственной угрозе для России в случае потенциального вступления в НАТО Украины. Киев закрепил стремление присоединиться к альянсу в своей Конституции. За несколько месяцев до начала российской военной операции Москва предлагала Вашингтону проект гарантий безопасности, который, среди прочего, содержал требование об отказе принимать Украину в НАТО. Переговоры на эту тему к результатам не привели. На Западе неоднократно заявляли, что придерживаются политики «открытых дверей».

Именно планы расширения НАТО за счет Украины Путин называл одной из причин военной операции. По его мнению, вопрос о вступлении был предрешен, а такой исход событий многократно повысил бы риск внезапного удара по России.

Украина официально подала заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года. Киев настаивает на ускоренном принятии. США заявляли, что НАТО пока не готово пригласить Украину. Это означало бы прямое участие Запада в конфликте с Россией, пояснял президент США Джо Байден.