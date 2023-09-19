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Турция назвала недостаточными действия Швеции для вступления в НАТО

Эрдоган: внесение Швецией поправок в законы недостаточно для вступления в НАТО

Швеция «вроде бы внесла» поправки в законодательство, но этого недостаточно для ее вступления в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS.

«Мы неоднократно заявляли, что готовы поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО, но Швеция должна быть на высоте положения и сдержать свои обещания, потому что на улицах Стокгольма мы все еще видим свободно разгуливающих террористов», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что для турецкого народа «будет очень важно увидеть, как это происходит на самом деле».

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Соглашение уже ратифицировали все страны блока, кроме Венгрии и Турции. Анкара блокировала вступление Швеции в блок, обвиняя Стокгольм в укрывательстве членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую она считает террористической организацией. Усложнились отношения двух стран также из-за нескольких случаев сожжения Корана в Швеции.

В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган дал свое согласие, чтобы в кратчайшие сроки передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. В документе по итогам переговоров турецкого лидера с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном говорилось, что Швеция внесла необходимые поправки в Конституцию, изменила свои законы, значительно расширила сотрудничество в борьбе с РПК и возобновила экспорт оружия в Турцию. В конце июля Эрдоган говорил, что турецкий парламент рассмотрит заявку Швеции в октябре.

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Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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