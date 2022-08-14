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Священник призвал РПЦ изучить выводы социологов РАН о доверии к церкви

Социологи РАН провели исследование, показавшее, что уровень доверия к Церкви как институту в Москве снизился до 28% за семь лет. Блогер и священник Павел Островский считает, что РПЦ нужно обратить внимание на эти выводы
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Руководству Русской православной церкви следует прислушаться к выводам ученых Института социально-политических исследований РАН о том, что жители Москвы стали меньше доверять Церкви как институту, считает настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Красногорского района Московской области и блогер Павел Островский. Об этом он написал в своем Telegram.

Эти выводы содержатся в монографии «Вызовы пандемии и стратегическая повестка дня для общества и государства». Работа была опубликована еще в 2021 году, но СМИ, политологи и Telegram-каналы обратили на нее внимание в августе этого года.

Островский сообщил, что ознакомился с разделом монографии, посвященном религии. Он поблагодарил ученых за работу, отметив, что исследование «дает большую почву для размышлений». «Мне кажется, что церковному начальству стоило бы обратить пристальное внимание на это исследование, так как оно может помочь скорректировать нашу работу в информационном и миссионерском поле», — добавил священник.

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Павел Островский

В работе, в частности, говорится, что падение доверия у москвичей к РПЦ как к социальному институту наблюдается не только среди тех, кто индифферентно относится к религии, но и среди верующих. В целом число москвичей, доверяющих Церкви, снизилось с 55% в 2015 году до 28% в 2021 году. За семь лет РПЦ потеряла доверие почти трети религиозного населения: с 72% до 43%. Среди нерелигиозного населения показатель снизился с 15% до 5%.

Авторы исследования полагают, что падение доверия может быть прежде всего связано «с активной миссионерской и прозелитической [стремлением обратить в свою веру] деятельностью» ряда конфессий и религиозных организаций, а также «политической ангажированностью некоторых религиозных лидеров».

В работе отмечается также, что тенденция снижения доверия к РПЦ и другим традиционным религиозным организациям прослеживается с начала 2000-х годов. «Это объясняется многими причинами и, прежде всего, неоправданной идеализацией обществом некоторых религиозных деятелей и религиозных институтов, их возможностей по переустройству жизнедеятельности граждан в постсоветский период государственного строительства», — считают социологи.

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Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя РБК результаты исследования, заявил, что РПЦ не фиксирует снижения доверия граждан. По его словам, выводы социологов зависят «от очень многих факторов, не всегда связанных с положением и значением Церкви в обществе».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
РПЦ священник Церковь доверие социологи
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