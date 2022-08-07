Роджер Уотерс обвинил Байдена в «разжигании огня» на Украине
Сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что президент США Джо Байден «разжег огонь» на Украине, он назвал его «военным преступником».
«Почему США не побудят [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам, чтобы устранить необходимость в этой ужасной войне?» — поинтересовался Уотерс в интервью телеканалу CNN.
На замечание журналиста, что Уотерс винит в военных действиях не ту сторону, тот ответил, что действия России на Украине стали ответом на продвижение НАТО к российским границам, хотя альянс обещал этого не делать. По его словам, эскалация началась в 2008 году (на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году Грузия и Украина не получила приглашения присоединиться к Плану действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ).
Музыкант предложил журналисту подумать,
что «сделали бы Соединенные Штаты, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике или Канаде».
В середине марта, после начала военных действий на Украине, группа Pink Floyd заявила о намерении удалить свои песни со стриминговых сервисов в России и Белоруссии. Гитарист Дэвид Гилмор отмечал, что его невестка — украинка, а внуки хотят побывать в этой стране.
Уотерс тогда называл происходящее на Украине «преступной ошибкой» и призывал к немедленному прекращению огня. Он также обвинял западные страны в поставках оружия на Украину взамен дипломатии.