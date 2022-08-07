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Роджер Уотерс обвинил Байдена в «разжигании огня» на Украине

Роджер Уотерс обвинил президента США Джо Байдена в «разжигании огня» на Украине
Один из основателей Pink Floyd считает президента США «военным преступником», который «разжег огонь» на Украине
Роджер Уотерс
Роджер Уотерс (Фото: Rob Grabowski / Invision / AP)

Сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что президент США Джо Байден «разжег огонь» на Украине, он назвал его «военным преступником».

«Почему США не побудят [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам, чтобы устранить необходимость в этой ужасной войне?» — поинтересовался Уотерс в интервью телеканалу CNN.

На замечание журналиста, что Уотерс винит в военных действиях не ту сторону, тот ответил, что действия России на Украине стали ответом на продвижение НАТО к российским границам, хотя альянс обещал этого не делать. По его словам, эскалация началась в 2008 году (на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году Грузия и Украина не получила приглашения присоединиться к Плану действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ).

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Музыкант предложил журналисту подумать,
что «сделали бы Соединенные Штаты, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике или Канаде».

В середине марта, после начала военных действий на Украине, группа Pink Floyd заявила о намерении удалить свои песни со стриминговых сервисов в России и Белоруссии. Гитарист Дэвид Гилмор отмечал, что его невестка — украинка, а внуки хотят побывать в этой стране.

Уотерс тогда называл происходящее на Украине «преступной ошибкой» и призывал к немедленному прекращению огня. Он также обвинял западные страны в поставках оружия на Украину взамен дипломатии.

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Елена Чернышова
Роджер Уотерс Pink Floyd Военная операция на Украине Джо Байден
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