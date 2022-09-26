Авиакомпании попросили дать сотрудникам отсрочку от мобилизации

Авиакомпании просят отсрочки для работников авиапредприятий, которые занимаются ремонтом, разработкой или изготовление авиационной техники

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские авиакомпании попросили Минтранс внести своих сотрудников в категорию граждан, которым дается отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом говорится в письме и.о. президента Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет ключевые российские авиакомпании, в том числе пассажирские «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, и грузовую «Волгу-Днепр») Александра Виндермута к замминистру транспорта Игорю Чалику (копия письма есть у РБК).

В своем обращении Виндермут отмечает, что авиационная отрасль «имеет стратегический характер, обеспечивает транспортную доступность и связанность регионов, а также занятость в смежных

производствах». Он также напоминает о ряде задач, которые власти поставили перед авиационными предприятиями. Так, президент поручил им выполнить планку не менее 100 млн перевезенных пассажиров в 2022 году. А правительство приняло постановление, согласно которому российские авиакомпании должны перейти на использование отечественной автоматизированной системы бронирования внутренних перевозок уже в этом году.

«Это делает критическим решение вопроса о сохранении квалифицированного персонала в специализированных ИТ-предприятиях в ближайшей и среднесрочной перспективах», — говорится в письме.

Отсрочка же от призыва в рамках частичной мобилизации предоставляется россиянам, работающим на оборонных предприятиях, напомнил Виндермут. Однако, отмечает он, правительство вправе определить и другие категории граждан, на которые также будет распространяться отсрочка.

В связи с этим и.о. президента АЭВТ попросил Минтранс «инициировать внесение работников системообразующих организаций российской экономики (включая группы компаний), относящихся к авиатранспортным и/или авиаремонтным предприятиям, либо к предприятиям-разработчикам и изготовителям авиационной техники, в состав

категорий граждан, которым предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации».

Виндермут подтвердил РБК подлинность письма. По его словам, ответа на обращение пока нет. РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса, группы «Аэрофлот», S7, «Уральских авиалиний» и Utair.

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В красноярской государственной авиакомпании «КрасАвиа» (выполняет региональные перевозки в Сибири) работает около 800 человек, почти половина сотрудников попадает под критерии частичной мобилизации, сообщил РБК представитель перевозчика. «В случае их реальной мобилизации деятельность авиакомпании станет невозможной», — отметил он.

По словам представителя «КрасАвиа», в любой авиакомпании большинство специалистов имеет уникальные компетенции, без которых деятельность авиакомпании просто невозможна. «Это пилоты, инженеры и авиатехники, айтишники и другие узкопрофильные специалисты. «КрасАвиа» является региональным авиаперевозчиков Красноярского края и ее бесперебойная деятельность необходима для жизнеобеспечения региона», — говорит он.

Вопросы, связанные с возможной мобилизацией специалистов «КрасАвиа», авиакомпания пытается решить через краевые власти. «Все необходимые документы поданы в соответствующие органы», — сообщил представитель перевозчика.

Что касается вопроса мобилизации специалистов гражданской авиации, например пилотов, то он урегулирован с властями и этих специалистов призывать не будут, заявлял РБК президент профсоюза летного состава России (ПЛС, объединяет более 20 тыс. человек, или больше половины летного состава крупнейших авиакомпаний) Мирослав Бойчук. По его словам, сейчас на уровне властей и компаний формируется список работников отрасли, на которых не будет распространяться частичная мобилизация. «Ритмичной работе воздушного транспорта ничего не угрожает», — подчеркнул Бойчук.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. Призвать планируется 300 тыс. резервистов, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Часть сотрудников высокотехнологичных отраслей, банков и СМИ получат право на отсрочку.

Права на отсрочку также добиваются и компании из других сфер. Среди них — производители микроэлектроники, предприятия из транспортной, морской и шахтерской отраслей, сообщил «Коммерсантъ».