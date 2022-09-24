Глава Минцифры поспорил с СПЧ о «выгораживании айтишников»

Фадеев в обращении к Шойгу спросил, почему «выгородили всех айтишников», и предложил давать отсрочку только специалистам, занятым в определенных сферах, например, технологий двойного назначения. В Минцифры с этим не согласны

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Минцифры не согласно с главой Совета по правам человека Валерием Фадеевым, который считает, что «бронь» от частичной мобилизации должна распространяться не на всех ИТ-специалистов, а только работающих в определенных сферах. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Министерство выступает против того, чтобы предоставлять отсрочку только сотрудникам в сфере информационных технологий, работающим с технологиями военного назначения. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что с учетом ограничений на импорт зарубежных ИТ-решений нужно как можно скорее обеспечить появление российских конкурентных аналогов во всех значимых нишах, «это вопрос обеспечения технологического суверенитета».

«Сложно себе представить реальную безопасность, если мы по-прежнему в отдельных сферах будем зависеть от технологий недружественных нам стран», — указал он.

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. Минобороны сообщило, что освободить от службы могут представителей некоторых профессий, чтобы обеспечить «работу отдельных высокотехнологических отраслей». Как уточнили в Минцифры, среди претендентов на отсрочку — сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, работающих с ИТ-решениями (программным обеспечением, программно-аппаратными комплексами) или задействованных в обеспечении работы информационной инфраструктуры. Для этого нужно принести в военкомат оригинал или копию трудового договора, диплом о высшем образовании, выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя и справку с места работы с подписью генерального директора.

24 сентября Фадеев в обращении к главе Минобороны Сергею Шойгу выразил недоумение из-за того, что «сразу выгородили всех айтишников». По его мнению, отсрочу от призыва должны получать только ИТ-специалисты, которые работают с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивают работу критической инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе промышленных.

Как ранее уверял Шойгу, частичная мобилизация коснется 300 тыс., или 1% мобилизационного ресурса страны — тех, кто служил, имеет боевой опыт или военно-учетную специальность.