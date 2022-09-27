Авксентьева попросила освободить от мобилизации многодетных отцов
Депутат Госдумы от партии «Новые люди», бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева попросила премьер-министра Михаила Мишустина предоставить отсрочку от военной службы по мобилизации отцам многодетных семей.
«В целях защиты интересов семей в России прошу рассмотреть следующие предложения о расширении списка граждан, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации. <...> Предлагаю рассмотреть возможность отсрочки на местах отцам многодетных семей», — говорится в обращении Авксентьевой (копия документа есть у ТАСС).
По ее словам, в каждом регионе статус многодетной семьи определяется по-разному. В некоторых регионах (например, в Москве) многодетной считается та семья, в которой есть трое и более детей младше 18 лет. В других регионах многодетной считается семья, где один из трех детей является студентом дневного обучения в вузе, когда он завершит учебу или ему исполнится 23 года, семья перестанет быть многодетной.
Кроме того, депутат предложила освободить от мобилизации отцов, проживающих с детьми-инвалидами, «требующими постоянного ухода, сопряженного со значительными физическими усилиями», и членов семей военных, погибших в ходе военной операции на Украине.
21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Ее необходимость он объяснил защитой суверенитета и территориальной целостности России, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что будут мобилизованы 300 тыс. резервистов, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военную специальность. Позже в военном ведомстве уточнили, что призыву подлежат сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов и водителей.
От призыва освободят тех, кто ухаживает за членом семьи или инвалидом I группы, работников оборонных предприятий, отдельных специалистов ИT-отрасли, СМИ и банковской сферы.
Многодетные родители также имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации, однако и им в некоторых регионах ошибочно вручают повестки. Так, в Бурятии, где мобилизации не подлежат родители многодетных семей с четырьмя и более несовершеннолетними детьми, более 70 отцов получили повестки. Позже глава региона Алексей Цыденов сообщил, что после уточнения данных мужчин отпустили домой.