Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 55,93 (-0,55) Инвестиции, 26 сен, 16:11
Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 58 (-0,1) Инвестиции, 26 сен, 16:11
Reuters узнал о поддержке конгрессом выделения Киеву еще $12 млрд помощи Политика, 02:07
Минцифры и VK попросили Apple объяснить удаление приложения из App Store Технологии и медиа, 01:34
Пасечник не исключил введения в ЛНР и ДНР военного положения Политика, 01:23
Авксентьева попросила освободить от мобилизации многодетных отцов Политика, 00:54
Экс-зампред «Газпрома» нашел китайского партнера для создания мегатрассы Бизнес, 00:44
Кейн повторил 110-летний рекорд в игре с Германией и 5 голами за 20 минут Спорт, 00:32
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
Минцифры опубликовало список ИТ-специальностей для отсрочки от призыва Политика, 00:13
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
На границах с Россией растянулись пробки: где стоят, и чего бояться Авто, 00:01
Травмы, слезы и новые образы. Чем запомнились прокаты Трусовой и Валиевой Спорт, 00:00
Эрдоган вновь заявил о желании организовать встречу Путина и Зеленского Политика, 00:00
Власти предложили взимать со всей недвижимости бизнеса налог по кадастру Экономика, 00:00
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 26 сен, 23:29
Владельца канала «Кремлевский мамковед» арестовали за вымогательство Общество, 26 сен, 23:19
Военная операция на Украине ,  
0 

Авксентьева попросила освободить от мобилизации многодетных отцов

Депутат Госдумы Авксентьева попросила освободить от мобилизации многодетных отцов
Многодетные родители освобождаются от призыва по мобилизации, однако как отметила Авксентьева в каждом регионе по-разному устанавливается статус многодетной семьи
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Депутат Госдумы от партии «Новые люди», бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева попросила премьер-министра Михаила Мишустина предоставить отсрочку от военной службы по мобилизации отцам многодетных семей.

«В целях защиты интересов семей в России прошу рассмотреть следующие предложения о расширении списка граждан, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации. <...> Предлагаю рассмотреть возможность отсрочки на местах отцам многодетных семей», — говорится в обращении Авксентьевой (копия документа есть у ТАСС).

По ее словам, в каждом регионе статус многодетной семьи определяется по-разному. В некоторых регионах (например, в Москве) многодетной считается та семья, в которой есть трое и более детей младше 18 лет. В других регионах многодетной считается семья, где один из трех детей является студентом дневного обучения в вузе, когда он завершит учебу или ему исполнится 23 года, семья перестанет быть многодетной.

Кроме того, депутат предложила освободить от мобилизации отцов, проживающих с детьми-инвалидами, «требующими постоянного ухода, сопряженного со значительными физическими усилиями», и членов семей военных, погибших в ходе военной операции на Украине.

10 главных вопросов о частичной мобилизации
Политика
Фото:Алексей Мальгавко / Reuters

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Ее необходимость он объяснил защитой суверенитета и территориальной целостности России, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что будут мобилизованы 300 тыс. резервистов, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военную специальность. Позже в военном ведомстве уточнили, что призыву подлежат сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов и водителей.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Global Look Press «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз
Статьи
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах
Статьи
Pro
Фото: Jan Kruger / Getty Images Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Гуанси, мянь и инь-ян: три столпа, которые помогут вести бизнес с Китаем
Инструкции
Pro
Откуда конкуренты все о вас знают: очевидные и не очень источники данных
Статьи
Pro
Хорошо, что все стабильно плохо: что думают промышленники о кризисе
Исследования
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины
Статьи
Pro
Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить
Статьи

От призыва освободят тех, кто ухаживает за членом семьи или инвалидом I группы, работников оборонных предприятий, отдельных специалистов ИT-отрасли, СМИ и банковской сферы.

Многодетные родители также имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации, однако и им в некоторых регионах ошибочно вручают повестки. Так, в Бурятии, где мобилизации не подлежат родители многодетных семей с четырьмя и более несовершеннолетними детьми, более 70 отцов получили повестки. Позже глава региона Алексей Цыденов сообщил, что после уточнения данных мужчин отпустили домой.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
Госдума Михаил Мишустин мобилизация многодетные семьи Военная операция на Украине отсрочка
Материалы по теме
Многодетным гражданам предложили разрешить записываться в резервисты
Политика
В Бурятии отпустили вызванных по повесткам многодетных отцов
Политика
Минтруд разъяснил правила сохранения рабочих мест для мобилизованных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter