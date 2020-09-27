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К Дворцу независимости в Минске стянули военную технику

Фото:TUT.by
Фото: TUT.by

В столице Белоруссии около дворца Независимости собралась колонна военной техники. Об этом сообщает издание Tut.by.

Также колонны БТР были замечены около стелы «Минск — город-герой». В числе прочих очевидцы увидели там автомобили с колючей проволокой и БМП.

В центре Минска «во избежание ЧП» ограничили движение и стянули военных
Политика
Фото:TUT.by

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила об ограничениях движения в центре Минска. Она пояснила, что эта мера позволит избежать чрезвычайных происшествий.

Акции протеста в Минске и других белорусских городах проходят с 9 августа, после президентских выборов. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, по официальным данным заручившаяся поддержкой чуть более 10% избирателей, не признала результаты голосования.

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